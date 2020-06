Mercadona reformula les seves perles de sol per prevenir l'envelliment cel·lular

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, reforça la formulació del producte Perles Sol, nutricosmètic que estimula la melanina, defensa natural del cos davant els raigs del sol i causant del bronzejat de la pell.





Aquesta millora es deu a la inclusió de nous components, com ara la luetina i l’omega 3, actius que ajuden a prevenir l'envelliment cel·lular i a millorar l'elasticitat de la pell; el coure, que contribueix a crear un to de pell més unificat i homogeni, i les vitamines E i C. A més, les càpsules passen de dures a toves per a millorar l'absorció del betacarotè.





Aquest producte no substitueix la crema solar i es recomana consumir-lo tant mesos abans de l'exposició solar com durant l'exposició per a preparar l'organisme i absorbir-ne els beneficis.

Les càpsules, disponibles des de principis de maig a tota la cadena, les elabora el proveïdor Totaler Laboratorios Gramar (grup HC Clover) a les seves instal·lacions d’Arganda del Rey (Comunitat de Madrid).