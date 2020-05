Mercadona quintuplica les vendes de protector solar durant la desescalada

La companyia de supermercats Mercadona ha quintuplicat les vendes de protectors solars pels canvis d'hàbits de consumidor que, unit al bon temps, utilitzen durant la desescalada per protegir-se del sol durant passejos, la pràctica d'esport a l'aire lliure o prendre el sol a casa.





L'empresa ofereix a les seves botigues d'Espanya més de 20 referències diferents de proteccions solars i aftersun, fabricades per Proveedores Totaler com RNB a la Pobla de Vallbona (València), Amifar Laboratorios a Peligros (Granada), Perseida a Jerez de los Caballeros (Badajoz ), Minus 417 a Israel i Dalli Group a Alemanya.





Així mateix, compta amb solars de diferents factors de protecció, formats i característiques, com llets solars, esprais, olis, proteccions facials, etc.; tots protegeixen de les radiacions UVA + UVB, contenen actius hidratants i antioxidants per a la cura de la pell, són resistents a l'aigua i estan dermatològicament testats, a l'igual que els aftersun, que a més són calmants, refrescants i recomanats per aplicar després de l'exposició al sol.