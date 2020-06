Egipte i Haftar arriben a un acord per posar fi a la guerra de Líbia

El president d'Egipte, Abdelfatá Al Sisi, i el comandant de les forces rebels de l'est de Líbia, Jalifa Haftar, han presentat aquest dissabte a El Caire una proposta de pau i de desarmament per posar fi a la guerra a Líbia acompanyada d'una declaració unilateral d'alto el foc a partir del proper dilluns, segons un comunicat oficial.













L'anunci ha tingut lloc després de la trobada mantinguda aquest dissabte pel mandatari amb Haftar i amb el president del Parlament de l'est de Líbia, Aguila Vaig salar, després dels últims revessos experimentats per les forces del mariscal en el seu cada vegada més llunyà objectiu de capturar la capital del país, Trípoli, que exerceix com a seu del Govern libi reconegut per la comunitat internacional.