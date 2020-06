Els plans de salut mental, autisme, cures pal·liatives i malalties rares en "Stand by"

El Covid-19 va més enllà de l'econòmic i ha tingut, té i tindrà un gran impacte sobre la societat espanyola com estan podent comprovar els diputats de tots els grups polítics en la Comissió de Reconstrucció Econòmica i Social que treballa al Congrés per afrontar l'escenari de la nova normalitat que cada setmana va avançant fase a fase per tot el territori nacional.









Última sessió de la Comissió per a la Reconstrucció Social i Econòmica





L'Associació Espanyola de Laboratoris de Medicaments Orfes i Ultrahuérfanos ha demanat a la Comissió que s'avanci en l'Estratègia Nacional de Malalties Rares. L'Associació Nacional de Psicòlegs Clínics i residents creu que és necessari un Pla d'abordatge de l'Risc d'increment de la conducta suicida.La Associació Espanyola d'Infermeria en Cures Pal·liatives reinvidicar una llei de Drets i Garanties de la Dignitat de la Persona davant el Procés Final de la seva Vida i la Confederació Autisme Espanya ha demanat més recursos per per suportar les despeses esdevingudes, la caiguda d'ingressos i ajudes per a la represa de la seva activitat amb les persones autistes a Espanya.













Cada dia s'afegeixen visions a el panorama que ens enfrontem en l'era post-covid-19 i encara sense vacuna.





LES MALALTIES RARES I EL SISTEMA SANITARI





L' Associació Espanyola de Laboratoris de Medicaments Orfes i Ultrahuérfanos (AELMHU) es queixa que l'Estratègia Nacional de Malalties Rares porta en punt mort des de l'any 2014. Des de 2015, ha intentat transmetre als successius governs la importància de revisar aquesta estratègia i que confien que, aviat, reprenguin les converses amb el Ministeri de Sanitat. Els laboratoris de medicaments orfes demanen que, en la fase post-covid, els pacients amb malalties rares tornin a estar "en el focus de el sistema sanitari".













EL CORONAVIRUS HA INCREMENTAT ELS SUÏCIDIS





Així mateix l' Associació Nacional de Psicòlegs Clínics i Residents (Anpir) demanava aquesta setmana "encaridament" estratègies nacionals, coordinades amb les comunitats autònomes, per establir un programa marc d'abordatge de el risc d'increment de la conducta suïcida.





L'Associació, sol·licitava que es reforcin els serveis de salut mental en Atenció Primària davant del "previsible" increment en la demanda d'aquest tipus d'assistència després de la crisi de l'coronavirus.





Anpir ha xifrat en 46 milions d'euros anuals el cost de l'atenció per trastorns mentals i considera que aquesta quantitat pot augmentar entre "un 15 i un 20%" després de l'emergència sanitària.









El curtmetratge "Estic bé" que aborda els sentiments d'un suïcida





Si la situació en recursos de salut mental a Espanya ja era delicada abans del coronavirus, ara és especialment greu i urgeix continuar amb la decidida aposta per abordar la prevenció del suïcidi, un veritable problema de salut pública que dóna unes xifres aterridores: 3.500 espanyols es treuen la vida cada any.





El suïcidi és la primera causa de mort no natural, molt per sobre dels morts per accident de trànsit.





L'impacte del coronavirus, adverteixen psiquiatres i psicòlegs des de fa setmanes, no ha fet més que incrementar els casos. I l'anhelat pla nacional de prevenció de conductes suïcides haurà d'esperar.





L'ASSISTÈNCIA PAL·LIATIVA ASSEGURA LA QUALITAT DE VIDA EN CONDICIONS D'IGUALTAT





A Espanya tenim 0,6 serveis especialitzats per cada 100.000 habitants, molt allunyats dels 2 punts que recomanen els organismes internacionals i no se sap, amb certesa, si la crisi sanitària generada per la pandèmia de covid-19 retardarà encara més l'aprovació d'una Llei Nacional de cures pal·liatives, però l'atenció a les persones amb malaltia avançada o en fase final de la seva vida i el desenvolupament de les cures pal·liatives mai han estat una prioritat ni una necessitat per als governs.





Des de SECPAL i AECPAL ( Associació Espanyola d'Infermeria en Cures Pal·liatives ) porten "molt temps" reclamant l'impuls d'una una llei nacional de pal·liatius que garanteixi "l'accés a una assistència pal·liativa integral que asseguri la qualitat de vida fins a l'últim moment i en condicions d'igualtat ". L'epidèmia de covid-19, "ha posat més que mai de manifest la importància de cuidar i acompanyar el final de la vida i de garantir una atenció adequada als pacients més fràgils i als seus éssers estimats".





















Des SECPAL confien que el viscut serveixi perquè "els nostres representants siguin conscients de la urgència d'apostar per una La Llei de Drets i Garanties de la Dignitat de la Persona davant el Procés Final de la seva Vida". Els metges de pal·liatius no volen que ningú torni a morir sol com va passar a la pandèmia; demanen implantar models de planificació anticipada de l'atenció als pacients. Per als metges i infermeres especialitzats en aquest tipus de cures, la implantació de models de planificació anticipada de l'atenció als pacients en temps de pandèmia "afavoriria una presa de decisions compartida amb els pacients i els seus familiars que permetria respectar els seus valors i preferències i reduir molts dels dilemes ètics sorgits durant l'epidèmia de covid-19".





L'IMPACTE ECONÒMIC EN LES ENTITATS QUE TREBALLEN AMB L'AUTISME ÉS DE 6,2 ME





A més la Confederació Autisme Espanya , xifrava l'impacte econòmic del coronavirus en les entitats que treballen amb persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA): més de 6,2 milions d'euros (6.209.518.56 €). És la dada que s'extreu de l'informe elaborat per l'entitat a partir de les dades aportades per 80 entitats de les 140 que formen part de la Confederació.





















Autisme Espanya ha demanat a la Comissió de Reconstrucció Econòmica i Social la disposició de fons extraordinaris per fer front a l'impacte ocasionat per la crisi sanitària tenint persente la despesa extraordinària que han afrontat les organitzacions durant el confinament, la despesa a què hauran de fer front fins final d'any amb la tornada a l'activitat i la pèrdua estimada d'ingressos. Aquestes dades, assenyalen, deixen en una situació "d'extrema vulnerabilitat a entitats i famílies de persones amb autisme, ja que perilla la sostenibilitat de molts centres i serveis".