L'OMS compta com a mort per Covid-19 tant els casos confirmats com els sospitosos

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va publicar diumenge un document per ajudar els països a identificar les persones que han mort per Covid-19, en el qual es reconeixen als morts per aquesta causa tant si han donat positiu en una prova de laboratori com si en són sospitosos.









Així mateix, l'organisme assenyala que no s'ha de considerar com a mort per Covid-19 les persones la causa de mort de les quals no estigui relacionada amb el coronavirus, com per exemple un accident de cotxe o un càncer, o que hagin mort després d'haver-se recuperat per complet de la malaltia.





En aquest sentit, l'OMS estableix que el Covid-19 ha de registrar-se al certificat mèdic de defunció com a causa de mort en totes aquelles persones que han perdut la vida per la malaltia i també en les que se sospiti que la infecció va contribuir a la mort.





A més, i com a conseqüència de l'existència de "múltiples coronavirus" que afecten les persones, l'OMS aconsella utilitzar la paraula 'Covid-19' en els certificats de defunció ja que, tal com s'explica a l'informe, ajuda a reduir la incertesa generada en la classificació de la mort i, per tant, a controlar correctament totes les morts relacionades amb el virus.





Per exemple, tal com s'exemplifica al text, s'ha d'informar que un pacient ha mort per síndrome de distrès repiratori agut a causa d'una pneumònia provocada pel Covid-19.





De la mateixa manera, l'OMS demana que es notifiqui l'interval de temps des de l'inici dels símptomes fins la mort.





L'organisme recorda que les persones amb patologies cròniques (com diabetis o malaltia pulmonar obstructiva crònica) o sistemes immunes compromesos tenen un major risc de mort a causa de Covid-19, i per tant, destaca la necessitat d'incorporar al certificat de defunció que hi havia sospites, o s'ha confirmat, que el pacient estigués infectat per Covid-19.





L'OMS també comptabilitza com a morts per Covid-19 a les dones l'embaràs de els quals es va complicar com a conseqüència de la infecció i finalment van morir, així com als pacients amb VIH i infectats pel nou coronavirus. Per contra, l'organisme aconsella no comptabilitzar les persones que, tot i estar infectades, hagin mort per un accident de cotxe, un infart de miocardi o un càncer.





INFORMES D'EXCÉS DE MORTALITAT PER AJUDAR A CONÈIXER L'IMPACTE DE COVID-19

Ara bé, l'OMS subratlla la importància que es notifiqui els pacients amb Covid-19 que han mort i als que el virus va provocar una pneumònia mortal. "Cal incloure la major quantitat de detalls possibles a partir de registres mèdics o proves de laboratori", postil·la l'organisme a l'informe.





En aquest sentit, estableix dues categories per incorporar en els informes: la 'U07.1', per als morts confirmats per Covid-19 i com a causa de la mort, i la 'U07.2', per a les persones sospitoses d'haver mort com a conseqüència de la infecció provocada pel nou coronavirus.





L'OMS demana als països que li comuniquin setmanalment totes les morts per Covid-19, diferenciant en sexe i grup d'edat als morts i informant sobre el lloc i data de defunció, sobre si se'ls va fer o no un test per confirmar la presència de virus, l'ètnia, professió i el lloc de residència.





Finalment, i pel que fa als sistemes que mostren l'excés de mortalitat de la població, l'OMS ha assenyalat que pot utilitzar-se per avaluar l'impacte que ha tingut el Covid-19 en la mortalitat general i les mesures que s'han dut a terme per contenir la transmissió de virus.





En aquest sentit, i tot i que reconeix que es caldran més estudis per quantificar amb més precisió la mortalitat que de la pandèmia de l'Covid-19, l'OMS assegura que els registres d'excés de mortalitat es poden usar per comparar les taxes de defuncions observades per edat i sexe durant la crisi sanitària en relació a les taxes de mortalitat previstes en altres situacions com, per exemple, conflictes armats o desastres naturals.