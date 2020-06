Messi entrena amb els seus companys i jugarà contra el Mallorca

El capità del FC Barcelona, Leo Messi, ha entrenat aquest dilluns amb la resta dels seus companys després de superar un problema muscular lleu, i en principi jugarà dissabte davant el Mallorca en la represa de la competició oficial.





La setmana passada, l'argentí va patir una contractura al quàdriceps dret que el va mantenir apartat durant alguns entrenaments, tot i que el contratemps no ha anat a més i el mateix entrenador blaugrana, Quique Setién, ha confirmat que el capità està "perfectament".









D'aquesta manera, Messi s'ha reincorporat en la primera sessió de treball amb els seus companys, de la mateixa manera que Nelson Semedo, que ja s'ha recuperat d'unes molèsties al genoll dret que també l'ha obligat a descansar uns dies.





Així, quan falten cinc dies per reprendre la LaLiga Santander, Setién compta amb tota la plantilla disponible, excepte Ousmane Dembélé per lesió i Clement Lenglet per sanció, que no podrà jugar a Mallorca per acumulació d'amonestacions.