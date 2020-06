Sanitat va recomanar a Catalunya "extremar la prudència" davant un possible rebrot

El Ministeri de Sanitat va recomanar a Catalunya "extremar la prudència en tots els territoris" en el seu informe de divendres 5 de juny, en què va avalar el pas de Barcelona i l'àrea metropolitana a la fase 2 i el de les regions de Camp de Tarragona , Terres de l'Ebre, i Alt Pirineu i Aran a fase 3.









En l'informe, recomana prudència "particularment a la regió sanitària de Lleida, donada la presència de diversos brots actius i d'una considerable transmissió recent no vinculada de moment a aquests brots".





També s'aprecia risc de rebrot en les residències de gent gran: "En moltes de les regions continuen detectant-casos positius".





A més, s'insta a la Generalitat a continuar avançant en "la coordinació de les diferents institucions involucrades en la gestió de casos i contactes", i en la notificació d'informació.





D'aquesta manera s'obtindran dades "fiables que permetin una avaluació sòlida de la situació, i millorar la qualitat de les dades notificades diàriament a Sivies".





BARCELONA I ÀREA METROPOLITANA

Així mateix, el Ministeri va considerar "cal continuar incrementant la sensibilitat per a la detecció precoç" de coronavirus a Barcelona i l'àrea metropolitana, les tres regions es troben ara unificades.





A la regió Metropolitana Nord es va alertar d'un "alt percentatge de casos no associats a altres casos coneguts, de manera que podria també existir un risc de rebrot" si no s'amplien les capacitats de diagnòstic precoç i control de contactes.





I es va recomanar, també, "aprofundir" en quines mesures de preparació s'estan adoptant en

municipis d'interès turístic, com la ciutat de Barcelona.





ALTRES DADES

Signat per la directora general de Salut Pública, Pilar Aparicio, l'informe repassa les dades epidemiològiques de cada regió, la seva evolució en els casos de Covid-19 i la seva capacitat assistencial.





L'informe recull també que l'activitat de centre d'atenció telefònica per a la traçabilitat de contactes "s'ha cobert amb personal ja existent del 061, que han arribat a ser 85 a finals de maig".





"Aquests estan sent substituïts a partir de l'1 de juny per personal subministrat per una contractació externa": s'incorporen 182 rastrejadors, 18 coordinadors i 3 supervisors com a estructura inicial, segons l'informe.





PCR I RECURSOS

Sobre les PCR, es destacam els cribratges massius que s'han dut a terme en les últimes setmanes "en centres residencials i s'han detectat casos que mostren risc de rebrot i la necessitat de mantenir les mesures de prevenció".





En les unitats de vigilància epidemiològica "els recursos humans han estat reforçats i hi ha plans per a més reforços a incorporar pròximament, tant a nivell central com en les diferents regions".