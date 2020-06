El Govern central delega en les autonomies la decisió de multar per no portar mascareta en espais públics

L'Executiu de Pedro Sánchez signarà aquest dimarts el decret que dirigirà a Espanya cap a la nova normalitat. El document dóna llibertat a les comunitats autònomes perquè decideixin si multaran o no als seus ciutadans per anar sense mascareta en espais públics oberts, segons informa Confidencial Digital.









El decret, però, sí que contempla mesures aplicables a tots els espanyols, com les sancions de fins a 100 euros per als usuaris que no utilitzin mascaretes en espais públics tancats o en el transport públic.





MULTES PER NO UTILITZAR MASCARETES AL CARRER

En aquest sentit, les mascaretes sí que seran obligatòries en llocs públics tancats on no es pugui mantenir la distància de seguretat d'entre 1,5 i 2 metres. No obstant això, el Govern central deixa en mans de les comunitats el decidir si aquestes sancions també s'imposaran en espais oberts.