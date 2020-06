Multes de fins a cent euros per no portar mascareta

La multa per no portar mascareta en espais públics tancats on no es pugui mantenir la distància de seguretat suficient serà de cent euros. Així consta en l'esborrany del reial decret llei de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front al Covid-19 que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha enviat als seus homòlegs a les comunitats autònomes.









El text, que està sent consensuat amb els governs regionals, recull la competència exclusiva de les comunitats autònomes per a "l'adopció, supressió, modulació i execució" de mesures corresponents a la fase 3 "excepte per a les mesures vinculades a la llibertat de circulació que excedeixin l'àmbit de la unitat territorial determinada "per a cadascuna d'elles. A més, els governs autonòmics decidiran si es dóna per superada aquesta última etapa del pla de transició "d'acord amb criteris sanitaris i epidemiològics".





En matèria sanitària, estableix l'ús obligatori de màscares amb caràcter general per a més grans de sis anys en espais tancats d'ús públic quan no es pugui garantir el manteniment de la distància de seguretat, així com en mitjans de transport "aeri, marítim, amb autobús , o per ferrocarril, així com en els transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor ". En el cas de vaixells i embarcacions, aclareix, no serà necessari "quan es trobin dins de la seva cabina".





En l'esborrany s'estableix a més l'obligatorietat de realitzar proves PCR "o una altra tècnica de diagnòstic molecular" a tot cas sospitós de COVID-19 i de facilitar i informar Sanitat de totes les dades necessàries per al seguiment i la vigilància epidemiològica, també en el cas de laboratoris públics i privats. També s'haurà de col·laborar amb les administracions per al rastreig de casos.





Igualment es recull l'obligació a les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes de comptar amb plans de contingència que garanteixin la capacitat de resposta, amb centres d'atenció primària i hospitals amb plans interns per fer front a la gestió de situacions d'emergència. "S'ha de disposar, o tenir accés o capacitat d'instal·lar en un termini màxim de cinc dies els llits necessàries per respondre a increments ràpids de casos en base a les necessitats observades durant la fase epidèmica de la malaltia", indica.





En els centres de treball, la direcció de l'empresa ha d'adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades, posar a disposició dels treballadors material higiènic per a la neteja de mans i adaptar l'ordenació dels llocs de treball, l'organització dels torns i les condicions de treball de manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de seguretat. En cas que això no sigui possible, s'ha de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.





En el cas d'hospitals, s'haurà de garantir la disponibilitat dels materials de protecció necessaris en les ubicacions pertinents, la neteja i desinfecció de les àrees utilitzades i l'eliminació de residus, així com el manteniment adequat dels equips i instal·lacions.





Els centres docents, al seu torn, estan obligats a garantir "les normes de desinfecció, prevenció i condicionament dels esmentats centres que aquelles estableixin". Sense aprofundir més en la matèria, l'esborrany es limita a recollir que, en qualsevol cas, serà obligatori evitar aglomeracions i garantir que es mantingui una distància de seguretat i, quan no sigui possible, establir "les mesures d'higiene adequades per prevenir els riscos de contagi ".





Les mesures prevenció i higiene, així com les recomanacions de garantir la distància de seguretat, també seran obligatòries en el cas d'habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i de persones grans, en centres comercials, hotels i allotjaments turístics, amb especial atenció a les zones comunes, equipaments culturals, espectacles públics i altres activitats recreatives, així com les instal·lacions esportives.





TRANSPORTS

En el cas de la xarxa d'aeroports gestionats per Aena, el gestor aeroportuari posarà a disposició de Sanitat dels mitjans necessaris per garantir les mesures sanitàries i el Govern abonarà "els costos que impliqui la col·laboració".





En el cas dels ports, indica que en cas que l'exercici del control sanitari de passatgers en règim de passatge internacional no fossin sufragats per fons procedents de la Unió Europea per compensa les despeses derivades de la crisi sanitària, els costos que impliquin l' exercici d'aquestes funcions es repercutiran en la taxa corresponent alpassatge.





Pel que fa al transport públic de viatgers ferroviari i per carretera de servei públic, l'esborrany recull l'obligatorietat dels operadors d'ajustar els nivells d'oferta de places per evitar aglomeracions i complir amb la distància de seguretat.





SANITAT ES RESERVA L'OPCIÓ DE RECUPERAR COMPETÈNCIES

A través d'una disposició final, el Reial decret modifica la llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut per habilitar el Ministeri de Sanitat a adoptar les mesures necessàries per coordinar actuacions en matèria de salut pública sense necessitat de comptar amb l'acord previ de l' Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut en casos d'urgent necessitat.





Amb aquest canvi, l'apartat 1 de l'article 65 de la llei quedaria redactat de la manera següent: "Article 65. Actuacions coordinades en salut pública i en seguretat alimentària. 1. La declaració d'actuacions coordinades en salut pública correspondrà al Ministeri de Sanitat, previ acord de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut, amb audiència de les comunitats directament afectades, llevat de situacions d'urgent necessitat, en aquest cas es prendran les mesures que siguin estrictament necessàries i se li informarà de manera urgent de les mesures adoptades ".





Aquesta declaració d'actuacions coordinades haurà de respondre a la necessitat de fer front a "situacions d'especial risc o alarma per a la salut pública" o bé per "donar compliment a acords internacionals, així com a programes derivats de les exigències de la normativa emanada de la Unió Europea, quan el seu compliment i desenvolupament hagi de ser homogeni a tot l'Estat ", segons la nova redacció de l'apartat 2 de l'article 65 de la llei que es proposa.





Planteja a més un nou article 65 bis per obligar les comunitats autònomes a compartir amb el Ministeri de Sanitat, en el cas d'una situació d'emergència per a la salut pública, la informació epidemiològica que es requereixi i la identificació de les persones responsables de la mateixa , així com les mesures de prevenció, control i contenció adoptades per les comunitats autònomes i les entitats locals compreses en el seu àmbit territorial, en els termes que estableixi el Ministeri de Sanitat. Quan es tracti de les entitats locals, aquesta informació serà demanada per l'òrgan competent en matèria de salut pública de la corresponent comunitat autònoma, que haurà de transmetre-la al Ministeri de Sanitat.