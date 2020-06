Igualtat comença a treballar en la futura Llei d'Igualtat de Tracte amb organitzacions de defensa el poble gitano

El Ministeri d'Igualtat, a través de la Direcció General per a la Igualtat de Tracte i Diversitat Ètnic Racial, ha mantingut reunions amb diverses organitzacions de defensa dels drets de el poble gitano, amb què ha abordat la futura Llei Integral per a la igualtat de Tracte i No Discriminació.









Segons ha informat el Ministeri, les reunions formen part d'un seguit de trobades que s'estan organitzant amb la societat civil, associacions feministes i organitzacions de dones.





En aquest context, la directora general per a la Igualtat de Tracte i Diversitat Ètnic Racial, Rita Bosaho, es va reunir divendres passat i aquest dilluns amb entitats de defensa el poble gitano.





Durant les trobades s'ha presentat a les ONG les línies de treball de la Direcció General "amb l'objectiu d'aprofundir en la tasca de crear sinergies de treball amb organitzacions de base i activistes del poble gitano i que aquestes siguin partícips de l'elaboració i implementació de les polítiques públiques contra l'antigitanisme".





Des d'aquest òrgan "es vol reconèixer el paper de les organitzacions de base i activistes gitanes a la protecció dels drets col·lectius del poble gitano", així com conèixer la situació del poble gitano en el context de la crisi sanitària per la pandèmia del coronavirus pel que fa a la discriminació i igualtat de tracte.





Tal com ha assenyalat Igualtat, les organitzacions van traslladar a la Direcció General "la situació d'extrema vulnerabilitat en què es troben moltes persones i famílies gitanes en el context del COVID- 19, i van demanar una major coordinació entre els serveis socials i les organitzacions gitanes de base".





Les entitats també van defensar la necessitat "d'impulsar processos de reconeixement de la memòria històrica de el poble gitano". Per la seva banda, les organitzacions feministes gitanes "van fer èmfasi en la necessitat d'implementar polítiques públiques amb un enfocament interseccional, que reconegui la interrelació entre gènere, classe, ètnia i diversitat sexual".





En aquest sentit, la Direcció General per a la Igualtat de Tracte i Diversitat Ètnic Racial es va comprometre a impulsar més reunions de treball "per fomentar que les organitzacions de base i activistes gitanos i gitanes coparticipin en la presa de decisions, elaboració i implementació de les polítiques públiques contra l'antigitanisme ".