Denuncien la desaparició d'objectes valuosos de la seva mare morta en una residència

Els fills d'una dona morta el passat mes d'abril al Centre Social i Sanitari Frederica Montseny de Viladecans han denunciat la desaparició d'objectes personals de la mare. Entre aquests objectes es troba una bossa amb joies de cert valor, alguns d'ells regals dels mateixos fills, i una televisió igualment regal dels fills.









Ana María, una de les filles de la dona morta, assegura que "quan ens van avisar perquè anéssim a buscar les pertinences de la meva mare, més d'un mes després de la seva mort, de seguida ens vam adonar que faltaven alguns objectes. Vam voler donar la roba a centre, però ens van dir que no acceptaven donacions pel tema del coronavirus, encara que no sabem si va morir per això, ja que no li van fer cap prova".





Quan es van adonar de la falta dels objectes, els familiars es van posar en contacte amb el centre per reclamar la seva devolució. Després de diverses trucades en què la resposta sempre va ser que les estaven buscant, Ana María va exigir parlar amb els responsables de la residència per a aclarir la situació i advertir-los que si no es solucionava de manera immediata interposaria una denúncia.





Passat un temps, des del centre els van acabar reconeixent que no sabien on eren les pertinences de la seva mare reclamades pels familiars. "Em diuen que no les han trobat i acaben acusant-me de tenir-hi un interès econòmic en tot aquest assumpte, com si estigués reclamant perquè em donessin diners. Jo només vull que em tornin les pertinences de la meva mare", assenyala indignada Ana Maria.





A més, afirma que des del centre li han ofert una solució inacceptable per a ella. "M'han dit que tenen una assegurança que pot fer-se càrrec de la indemnització, però els he respost que el que vull és que em tornen els efectes personals de la meva mare. No vull diners", insisteix.





Després de recordar el valor sentimental dels objectes, ja que molts d'ells van ser regals dels fills a la seva mare morta, Ana María assegura que ha intentat interposar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra, però es va trobar amb la sorpresa que li van dir que no acceptaven denúncies d'aquest tipus, tot i que van reconèixer que havien rebut moltes queixes per aquest tipus de robatoris a les residències.





Posats en contacte amb els responsables del Consorci de Salut i Social de Catalunya , han respost assegurant que "la denúncia no ha arribat al centre, però som conscients de la queixa i estem en contacte amb la família. Lamentem molt i ens disculpem per la desaparició de la televisió, un fet que seguim investigant. Respecte a les joies, se li van lliurar, tal com consta en la història clínica".