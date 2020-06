L'Hospital la Paz de Madrid i l'Hospital Clínic de Barcelona s'uneixen per les víctimes del coronavirus

"No estarás solo" és la banda sonora que posa l'ànima als oblidats en aquesta Pandèmia, que alça la veu per les víctimes, pels supervivents, pel dolor dels familiars que han patit o pateixen la pèrdua o la incertesa d'haver vist allunyar-se a un ésser estimat. Però sobretot és un cant a la força i l'esperança de tots els lluitadors que, vencessin o no, han donat tot el que tenien per enfrontar una de les pitjors crisis sanitària que la nostra recent civilització ha conegut. És un himne a l'energia de tots els que han lluitat, caigut o vençut en aquests mesos.









B vocal ha posat veu a aquests sentiments i al costat dels Hospitals La Paz (Madrid) Clínic (Barcelona) i Clínic Universitari (Saragossa), inicien una campanya en què demanen col·laboració per a la investigació contra la COVID-19 a través d'aquestes institucions mèdiques que han estat emblema i bandera de la lluita diària en primera línia durant duríssims moments, i que al costat, a tota la Sanitat espanyola, han estat reconeguts i guardonats amb el Premi Princesa d'Astúries 2020.





La campanya "No estarás sol" neix i creix amb aquest esperit, és un cant a l'esperança i alhora un homenatge i emotiu record a cada persona que s'ha anat sola, a les que han patit i l'han superat, a les famílies que han suportat la duresa de veure allunyar-se a una persona estimada sense saber si era l'última vegada ... Un missatge que cap persona s'ha anat en va, ni s'ha anat sola. Tots ells es mereixen la nostra generositat. Els versos de la tornada de la cançó són una declaració d'esperança, desig i gratitud:





"No tinc por cap

Cap que sigui humà

Només demano que tu tornis

I puguis sentir la meva mà "





El tema, escrit pel component del grup Augusto González Emperador, ha estat plasmat en un evocador videoclip amb el segell Rubén Garcés Films, i relata històries personals de la realitat que es viu cada dia al voltant de la Covid-19, que han patit i pateixen els pacients, els familiars, els sanitaris ... (la pròpia mare del compositor patir i va poder superar la malaltia). Tot això va inspirar una campanya amb el millor cap: col·laborar per recaptar i donar fons per alleujar part d'aquest patiment i poder trobar un aviat remei per a la Covid-19.









A la iniciativa s'han adherit també amb el seu art creatiu il·lustres noms del fotoperiodisme a Espanya com Gervasio Sánchez, que cedirà part de la feina amb el qual ha documentat la pandèmia durant dos mesos en diverses residències de gent gran, i que sortirà a la llum la setmana que ve amb música de b vocal com a segona part de la campanya "No estaràs només".





"No estaràs només" ha estat gravat i produït per Alberto Marco i interpretat a cappella per B vocal (Alberto Marco, Fermín Polo, Carlos Marco, Augusto González i Juan Luis García).