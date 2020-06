'El Periódico' i 'Sport' fusionen redaccions

Poc després d'un mes del nomenament d'Albert Sáez com a director d'El Periódico, del Grup Prensa Ibérica -fa un any va comprar el Grup Zeta- , s'ha conegut que aquest diari fusionarà la redacció amb Sport. Saéz ha anunciat que les dues capçaleres compartiran redacció, treball i informacions amb la idea d'unificar i estalviar costos. De moment la decisió afecta només a la secció d'esports d'El Periódico i Sport, segons ha informat el diari El Triangle.









El director no ha descartat que hi hagi altres seccions dels diaris que acabin compartint informació o, fins i tot, que en algun moment hi hagi altres mitjans de Prensa Ibèrica implicats en la fusió, ja que el director de Prensa Ibérica ha encarregat a Saéz la missió d'unificar totes les redaccions possibles. El grup es prepara així per afrontar possibles retallades que puguin afectar la plantilla.





Prensa Ibérica va patir un ERTO el passat mes d'abril que s'allargarà fins a finals de juliol, pel qual la plantilla ha perdut el 40% del seu sou. L'ERTO es mantindrà entre agost i desembre pel 13% del sou tot i que, passats aquests mesos, és possible que el grup segueixi en pèrdues i hagi de prendre noves mesures de retallades.