El Govern central redueix la distància entre els alumnes a 1,5 metres per possibilitar la tornada a l'escola al setembre

La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha recordat que acordarà amb les comunitats autònomes les recomanacions per a la 'tornada a l'escola' de setembre, tot i que ha subratllat que l'objectiu és que tots els estudiants tornin a les seves pupitres.









"Quan els col·legis van tancar no hi havia informació suficient en relació a l'efecte que tenen els nens com a transmissors de virus, i hem conclòs que no hi ha tal impacte o de tanta consideració", segons la ministra d'Educació, la qual cosa influeix en que el pròxim curs es pugui desenvolupar "amb més flexibilitats i d'una forma més oberta".





"Busquem la presencialitat com a principal objectiu", ha proclamat Celaá recordant que el Govern central ha flexibilitzat la distància social en els centres educatius a metre i mig de separació, fins i tot amb major permissibilitat en etapes com Educació Infantil, on el contacte entre els escolars és més freqüent.





Amb aquest propòsit, el Ministeri i les comunitats autònomes treballen en la "optimització" dels espais dels centres educatius, ha explicat Celaá, perquè la docència es pugui impartir també en llocs com biblioteques, menjadors, sales d'actes o gimnasos. Fins i tot també, "en els cas en què el centre educatiu no disposi de la possibilitat física de fer separacions", en instal·lacions alienes.





Celaá ha reconegut que la sobtada adaptació a l'ensenyament a distància que va provocar la pandèmia ha deixat a "milers d'alumnes desconnectats" als quals es pretén recuperar amb adaptacions curriculars, i ha anunciat que el proper 16 de juny es durà a Consell de Ministres un acord amb el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital per proveir el proper curs d'un dispositiu electrònic (ordinador o 'tablet') a tots els alumnes que ho necessitin.