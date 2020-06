El Govern central manté el reforç al SEPE davant d'una nova onada d'acomiadaments i ERTOs

L'Executiu de Pedro Sánchez preveu una pròrroga dels ERTO i l'arribada de més acomiadaments. Per aquest motiu, el Ministeri de Treball ha decidit mantenir fins a final d'any el contracte dels empleats de el Servei Públic d'Ocupació (SEPE) que van entrar com a reforç al març.









Es tracta de 1.000 treballadors interins que seguiran al SEPE per a garantir que els ERTO i les prestacions per desocupació arribin als treballadors. El Govern tem un altre col·lapse com el viscut els últims mesos, on milers de treballadors no han rebut el subsidi que els corrresponde per un col·lapse administratiu, informa Confidencial Digital.





Fins ara, 700.000 treballadors afectats per ERTO s'han reincorporat als seus llocs de treball. No obstant això, 3,3 milions de persones es van acollir a aquesta mesura, i moltes d'elles, especialment de el sector turístic i la restauració, no podran tornar a treballar fins que passin uns mesos. En aquest sentit, el Govern central es veurà obligat a establir una pròrroga en els ERTO més enllà de l'estat d'alarma.





Els treballadors del SEPE estan denunciant des de fa mesos que tenen una "plantilla deficitària". Asseguren que, respecte a l'any passat, la càrrega de treball s'ha incrementat en un 530%, mentre que la plantilla només ho ha fet un 10%.





Els sindicats temen que no s'adoptin les mesures necessàries perquè els ERTO no acabin en expedients de regulació d'ocupació sense que hi hagi possibilitat de tornar enrere. Des d'UGT reclamen que es suprimeixi el pagament de les quotes de la Seguretat Social a les empreses per donar-los el suficient oxigen i així poder seguir exercint la seva activitat.