Es registren onze noves morts a Catalunya des d'ahir per coronavirus, segons dades de les funeràries

A Catalunya hi ha hagut, fins ara, un total de 69.049 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2, segons ha informat el Departament de Salut. Entre aquests casos, hi ha hagut 14.429 persones diagnosticades a les residències.













Des de l'inici de l'epidèmia fins ara hi ha hagut 4.108 persones ingressades de gravetat; actualment en són 103. A més, 1.242 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.





Pel que fa les altes hospitalàries de les persones diagnosticades de coronavirus, des que va començar la pandemia se n'han comptabilitzat 38.757 .





INFORMACIÓ DE LES FUNERÀRIES

Segons dades de les funeràries, fins ara han mort 12.434 persones per la Covid-19 o sota sospita d'haver-la patit, onze més que ahir. Del total d'aquests casos, 6.787 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.082 a una residència i 787 al domicili. La resta són casos no classificables per manca d’informació.