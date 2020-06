El coronavirus esgota els fons per a la paga extra d'estiu dels jubilats

Les arques de la Seguretat Social hauran d'afrontar al juny un desemborsament de 20.000 milions d'euros per poder ingressar la paga extra d'estiu dels nou milions de pensionistes que hi ha a Espanya. L'any passat, la Seguretat Social va haver de demanar un préstec per poder fer aquest pagament, i aquest any es va repetir el mateix procediment. No obstant això, les ajudes destinades a pal·liar la crisi del Covid-19 s'han menjat aquests diners, i ara el Govern central haurà de buscar noves fórmules per fer arribar als jubilats els diners que els correspon.









A a mitjans d'abril el Consell de Ministres va aprovar la concessió d'un préstec de l'Estat a la Tresoreria General de la Seguretat Social de 13.830 milions d'euros per finançar les pensions, segons informa Confidencial Digital.

Aquests diners haurien d'haver estat suficient per a garantir que la paga extra d'estiu arribarà a tots els pensionistes, però les conseqüències del Covid-19 han anat més enllà del que calculava el Govern central, que ha hagut d'aprovar un altre crèdit extraordinari de 14.000 milions per a cobrir l'excés de dèficit a causa de la caiguda de la recaptació.





Les xifres no menteixen: 3,5 milions de treballadors han estat afectats per un ERTO i 1,4 milions d'autònoms que han cessat la seva activitat, a més dels treballadors que directament han anat a engrossir la cua de l'atur. Aquesta situació ha provocat que la despesa de la Seguretat Social pugi dràsticament al mateix que temps que cauen els seus ingressos.

En aquest context, el crèdit de 14.000 milions que el Govern central va atorgar al maig a la Seguretat Social s'està a punt d'esgotar, i l'única manera de poder pagar la paga extra dels jubilats al juny serà atorgant un altre préstec, que augmentarà encara més el dèficit de l'Estat.