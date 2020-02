Està la caixa de pensions en perill?

El sindicat d'Inspectors de Treball i Seguretat Social ha alertat que donar transferències a les comunitats autònomes de la gestió econòmica de la Seguretat Social seria el començament de la ruptura del principi de caixa única de sistema.









A més, en un comunicat, ha alertat que també abocaria, "irremeiablement", a la ruptura de la solidaritat de sistema d'igualtat de tots els espanyols en matèria prestacional.





El sindicat ha assenyalat que també passaria el mateix amb els actes d'enquadrament, afiliació, altes i baixes i el seu control, sistema de liquidació de quotes, de recaptació executiva en relació amb la fixació dels seus objectius i criteris que necessàriament haurien de quedar immersos en el conjunt dels de l'Estat.





Així mateix, ha remarcat que afectaria el règim d'ajornaments en les obligacions, a la implementació del Pla Nacional de lluita contra el frau en matèria de Seguretat Social amb tots els seus instruments o la defensa davant els tribunals sota una única direcció nacional o el control de la potestat sancionadora.





"La seva cessió no és sinó la via d'obertura a la disposició d'un règim propi de tutela per a cada territori i el seu respectiu substrat empresarial", ha deixat clar.





Els inspectors de Treball veuen fonamental que la gestió de la Seguretat Social segueixi dins de les competències de l'Estat per realitzar-la i per garantir els principis de "qualitat i eficiència de la prestació del servei als ciutadans, la unitat de funció i actuació inspectora i la concepció única i integral de sistema".





"La igualtat de tots els espanyols i la pròpia caixa única poden veure afectats com a conseqüència del procés de transferència que es pretén iniciar, i més quan la via plantejada és fer-ho a través d'una comissió bilateral amb el País Basc i no amb la resta de grups polítics que conformen la Comissió del Pacte de Toledo", adverteix el sindicat.





Amb aquestes afirmacions, el sindicat d'inspectors de Treball i Seguretat Social secunda el comunicat difós per l'Associació Professional del Cos Superior de Lletrats de l'Administració de la Seguretat Social, reafirmant el seu compromís amb el manteniment, defensa i enfortiment dels principis d'universalitat, unitat, solidaritat i igualtat de el sistema, que permeten que hi hagi un model sostenible i no discriminatori de Seguretat Social.





La setmana passada l'Associació Professional del Cos Superior de Lletrats de l'Administració de la Seguretat Social va criticar que la decisió es prengués sense la "indispensable" intervenció del Pacte de Toledo i va avisar que la "caixa única" podria veure afectada com a conseqüència del procés de transferències, així com "la igualtat de tots els espanyols".