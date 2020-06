Madrid i Euskadi es queden fora del pacte educatiu entre el Govern central i les CCAA

La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha anunciat un acord amb 14 punts sobre el proper curs escolar entre el Govern central i totes les comunitats autònomes, a excepció de Madrid i Euskadi, que estableix que la 'tornada a l'escola' es produirà al setembre com és habitual amb l'activitat presencial com "principi general".





De la mateixa manera, el Govern central ha anunciat la transferència de 2.000 milions d'euros per a reforçar els sistemes educatius davant les conseqüències del Covid-19.









Així ho ha explicat en la roda de premsa posterior a la reunió telemàtica que ha mantingut amb els consellers autonòmics en la Conferència Sectorial d'Educació, als que ha presentat a més un document amb mesures sanitàries per a implantar en els centres educatius davant la pandèmia del coronavirus.









L'acord subscrit aquest dijous pel Ministeri d'Educació i les comunitats estableix que el curs 2020-2021 tindrà 175 jornades lectives, i els centres educatius d'adaptar les seves programacions didàctiques per a "recuperar els aprenentatges imprescindibles no assolits" durant els mesos d'ensenyament a distància per el coronavirus, i realitzaran plans de seguiment i suport per a l'alumne amb més dificultats.





Amb aquest acord, les comunitats autònomes assumeixen l'elaboració de protocols d'actuació per garantir la higiene, neteja i el control sanitari en els centres. Un treball que realitzaran al costat dels serveis de prevenció de riscos laborals, i que inclourà mesures específiques per a l'atenció de les persones incloses en el grup de risc.





Les comunitats també s'encarregaran de preparar els plans de contingència davant les "eventualitats" que pugui provocar l'evolució de la pandèmia en el desenvolupament del curs escolar, i hauran de prendre "les mesures necessàries" perquè els centres mantinguin els seus serveis de transport i menjador escolar "en condicions de seguretat".





També recau en les comunitats autònomes, que tenen transferides les competències educatives, reduir la bretxa digital i "limitar" les seves conseqüències entre l'alumnat, tot i que el Ministeri col·laborarà en millorar la "oferta de recursos per al reforç de la competència digital" de professors, famílies i alumnes i posarà en marxa, al costat de les conselleries regionals, programes de cooperació territorial per "donar resposta a la nova situació".





ELS 'PEQUES', SENSE DISTÀNCIA DE SEGURETAT

El Ministeri d'Educació va avançar aquest dimecres algunes de les mesures acordades amb el Ministeri de Sanitat per al pròxim curs que s'han presentat aquest dijous a les comunitats autònomes. Entre elles, que els escolars d'Educació Infantil i dels primers cursos de Primària no hauran de mantenir una distància interpersonal de metre i mig durant el proper curs ni tampoc fer servir mascaretes a classe perquè seran grups "estables de convivència" que evitaran barrejar-se amb els alumnes d'altres cursos.





En aquests cursos, a més, no existirà l'obligació d'utilitzar la mascareta a classe i es permetran classes de fins a 20 alumnes, tot i que el document precisa que el "ideal" és no superar els 15 escolars per aula.





A partir de 5è de Primària, els pupitres hauran d'estar separats a metre i mig en tots els cursos. La mateixa distància que hauran de guardar els estudiants per evitar contagis dins del centre. Quan aquesta separació no sigui possible, l'ús de mascaretes s'imposa com a obligatori.





El document d'Educació i Sanitat recomana que els centres organitzin "en la mesura del possible" activitats educatives a l'aire lliure en comptes d'espais tancats, que hauran de ventilar amb freqüència i "durant al menys cinc minuts a l'inici de la jornada, a l' finalitzar i entre classes ".





"Quan les condicions meteorològiques i l'edifici ho permetin s'aconsella mantenir les finestres obertes el major temps possible", es llegeix en el document, que estableix com a mínim netejar un cop al dia les instal·lacions escolars, encara que en el cas dels lavabos s'incrementa a tres vegades al dia.