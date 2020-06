Els brots a Euskadi retarden l'inici de la mobilitat entre comunitats

Els governs autonòmics finalment han decidit que, de moment, no permetran la mobilitat amb altres comunitats limítrofes a partir de l'proper 15 de juny després de conèixer-se els últims brots de coronavirus hospitalaris al País Basc.









Ha estat el cas per exemple dels Executius d'Astúries i Cantàbria, qui aquest mateix matí han anunciat que finalment no obriran les fronteres amb els territoris veïns aquest proper dilluns, tot i que així ho podien demanar al Ministeri de Sanitat al trobar-se en Fase 3.









Això no obstant, així ho han decidit els responsables sanitaris d'aquestes autonomies després de conèixer els últims casos al País Basc, i tot i que el mateix president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, assegurés aquest dimecres que el brot a Euskadi no era un "inconvenient "per reobrir les fronteres.





Mentre estigui vigent el decret de l'estat d'alarma, serà el Govern central el que autoritzi si permet la mobilitat entre diferents territoris, tot i que les comunitats autònomes poden sol·licitar obrir les fronteres així com aixecar l'estat d'alarma, com ha plantejat fins i tot el president de la Xunta de Galícia, Alberto Nuñez Feijóo.





Per la seva banda, Galícia ha anunciat que els passos fronterers amb Portugal de Salvaterra de Miño-Monção, Arbo-Melgaço i Tomiño-Vilanova de Cerveira, situats a Pontevedra, sí que reobriran des d'aquest dilluns. També ho farà el pas amb Portugal entre Zamora i Miranda de Duero després d'estar tancat al trànsit des del passat 17 de març.





SENSE MOBILITAT ENTRE LA CORNISA CANTÀBRICA

La mobilitat entre tota la zona cantàbrica era una reclamació que en els últims dies havien estat fent els presidents de Galícia, Astúries, Cantàbria i el País Basc. No obstant això, va haver d'esperar almenys fins al 21 de juny, data de la fi de l'estat d'alarma i, per tant, de les restriccions de mobilitat entre autonomies.





La portaveu de Govern asturià ha reconegut que els últims brots al País Basc han modificat la previsió inicial d'avançar la mobilitat a dilluns 15 de juny, amb la idea d'establir un "corredor de nord" entre les regions de la Cornisa Cantàbrica. Aquest fet també s'ha fet enrere a l'Executiu de Cantàbria, que finalment no demanarà l'obertura de fronteres.





En el cas del País Basc, el Govern regional decidirà dilluns que ve si aixeca l'estat d'alarma, encara que el propi Lehendekari, Íñigo Urkullu, ha mostrat al llarg d'aquesta setmana la seva intenció d'avançar en la mobilitat amb els territoris limítrofs.





Per la seva banda, la Xunta de Galícia, que permet la mobilitat interprovincial i s'està plantejant demanar a Govern central aixecar l'estat d'alarma en aquest territori, de moment no s'ha pronunciat sobre aquesta obertura de fronteres amb altres comunitats autònomes després que Cantàbria i Astúries s'hagin fet enrere.





Altres comunitats de nord d'Espanya, com és el cas de Navarra o la Rioja, limítrofs amb el País Basc, han decidit esperar una setmana més per permetre la mobilitat entre diferents territoris tot i la insistència de l'Executiu basc perquè els ciutadans es poguessin desplaçar entre aquestes regions.





També Castella i Lleó i Aragó han optat per no permetre la mobilitat entre comunitats autònomes, i la comunitat presidida per Javier Lambán només permetrà la mobilitat interpovincial, mentre que els experts avaluaran si en el territori castellanolleonès es permet moure entre províncies.





NOMÉS MOBILITAT INTERPROVINCIAL

En el cas d'altres autonomies que estan en Fase 3, o ho estaran a partir de la setmana que ve, només tenen en ment establir la mobilitat interprovincial i no avançar de moment l'obertura de fronteres amb altres comunitats autònomes.





Són els governs regionals de Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Extremadura, Andalusia, Balears, Canàries, Ceuta, Melilla i Múrcia, que avancen en la mobilitat entre diferents territoris de la mateixa comunitat autònoma i provisionalment no tenen pensat obrir altres fronteres.





Referent a això, l'arxipèlag balear sí que podrà rebre més de 10.000 turistes alemanys tenint en compte que així l'hi ha autoritzat el Govern espanyol per ser una prova pilot per a la reactivació del turisme. Les Illes Canàries esperen també formar part d'aquesta mesura i albergar pròximament viatgers.





Finalment, la Comunitat de Madrid i algunes zones sanitàries de Catalunya, que no han sol·licitat el canvi de Fase i que per tant hauran d'estar una setmana més en la segona etapa de el Pla de desescalada, encara no tenen potestat per demanar la mobilitat entre territoris.