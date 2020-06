Fundació La Caixa crida "Viva la vida" en un videoclip coral

La Fundació ”la Caixa” ha llançat per primera vegada una activitat participativa digital al so del tema Viva la Vida, de Coldplay, i ha aconseguit una xifra rècord de participació, amb més de 640 persones de diferents edats i del conjunt de la geografia espanyola, així com alguns participants de l’àmbit internacional.









Després de llançar la convocatòria del projecte #JoCanto entre el 4 i el 13 de maig, un total de 645 persones d’edats compreses entre els 14 i els 82 anys s’han animat a participar en aquesta experiència coral, el resultat final de la qual sortirà a la llum aquest dijous a les 19 hores amb una estrena via Facebook Live. El llançament del vídeo, que inclou centenars de gravacions, la majoria a càrrec de persones d’entre 40 i 60 anys, arriba en plena desescalada després del confinament.





El projecte ha suposat el trasllat per primera vegada a l’àmbit digital de l’activitat musical participativa de la Fundació ”la Caixa”, que té una llarga tradició de més de 25 anys i que continuarà aprofundint en aquesta línia de treball en un futur sense substituir, però, els concerts presencials. El repte principal de la iniciativa ha estat unificar el conjunt de veus i moviments dels més de 640 participants per tal d’aconseguir que sonin com un cor i configurin una estètica coherent i dinàmica. Això ha estat possible gràcies al minuciós treball del productor musical Oriol Padrós, i també fruit d’una realització atractiva i dinàmica del creador audiovisual Merlí Borrell, després de quatre setmanes d’intens treball per dur a terme aquesta proposta.













Daniel Anglès signa la direcció d’aquest projecte, mentre que Gerard Ibáñez ha estat l’encarregat de la direcció musical. Tots dos, juntament amb Oriol Padrós i Merlí Borrell, participen en el Facebook Live que convocarà a tots les participants de la iniciativa, els quals han seguit individualment des de casa seva les detallades instruccions per a la gravació de la veu i de la imatge.





La majoria de participants amateurs procedeixen de Catalunya, amb 240 del total, i de Madrid, amb 152, seguits dels originaris d’Andalusia, amb 66, i la Comunitat Valenciana, amb 50. En menor mesura, també s’hi han sumat persones de l’Aragó, Astúries, les Balears, les Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Múrcia, Navarra i el País Basc. A més, alguns participants ho han fet des d’Alemanya, el Brasil, el Canadà, els Països Baixos i França.





Amb aquesta iniciativa, la Fundació ”la Caixa” vol llançar una missatge de solidaritat i optimisme en plena desescalada després del confinament, i animar la societat a superar aquesta nova etapa amb un cant a la vida a través de la música.