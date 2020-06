Sánchez relega ERC i aposta primer per Ciutadans

Pedro Sánchez vol reafirmar la relació de l'Executiu amb Ciutadans celebrant una cimera que es produirà abans que la taula de diàleg per la independència de Catalunya amb ERC, soci de investudura de Govern de coalició. Així, aposta per reforçar la seva situació amb Cs davant la relació amb ERC.









La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, i el portaveu de Ciutadans, Edmundo Bal, lideraran aquest divendres una reunió entre els dos partits al Palau de la Moncloa. Així, sembla l'aliança entre el Govern i Ciutadans pren un rumb fix, en part gràcies a la sortida progressiva de la crisi del coronavirus.





A la reunió de divendres avaluaran la posada en pràctica dels acords que els dos partits van pactar fa només uns dies i seguiran negociant algunes reformes en relació a si es produeix un rebrot de l'epidèmia.





NO ÉS UNA REUNIÓ QUALSEVOL

Tot i que les dues parts han intentat que la trobada passi desapercebuda, al·legant que fins ara només havien pogut parlar per mitjà de videoconferència, la reunió s'assembla més a una cimera que referma la relació entre el PSOE i Ciutadans després que la formació taronja li donés els vots necessaris a l'Executiu per a la pròrroga de l'estat d'alarma.





"Durant la trobada s'abordaran aspectes relacionats amb les mesures necessàries per garantir una sortida ordenada de l'estat d'alarma, així com alternatives en cas de rebrot de l'epidèmia", han dit el Govern i Ciutadans en un comunicat, segons afirma Vozpópuli.





A la reunió, per part de PSOE hi haurà Carmen Calvo, Carolina Darias -la ministra de Política Territorial-, José Antonio Montilla - secretari d'Estat de Relacions amb les Corts- i Felix Bolaños -secretari general de la Presidència. Formaran l'equip de Ciutadans Edmundo Bal, Marina Bravo -secretària General de l'partit-, Carlos Cuadrado -vicesecratario General- i el diputat José María Espejo.





FUTURA ALIANÇA?

Si bé ERC va dir fa uns dies que vol recuperar la taula de diàleg amb el Govern central al juliol, encara no s'ha fixat una data, de manera que el PSOE es reunirà abans amb Ciutadans que amb ERC, que va cedir en el la investidura a canvi de la taula de diàleg.





Com ja ha comunicat Sánchez, el Govern vol seguir pactant amb ciutadans en temes que no tinguin a veure amb la pandèmia. Per la seva banda, a Ciutadans pensen que Unides Podem i el pacte amb ERC no els posaran les coses fàcils, però no semblen disposats a rendir-se.