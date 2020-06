Alguns càrrecs públics de Ciutadans veuen com un "xec en blanc" els acords amb el Govern, que provoquen disputes internes

El 'sí' de Ciutadans al decret de Govern que regularà la 'nova normalitat' ha provocat crítiques internes -que ja existien entre diputats i dirigents regionals i locals-, segons han anunciat a Vozpópuli fonts properes a la direcció de Cs.









Després de moltes converses, el Govern central va aconseguir el 'sí' de Ciutadans a canvi de quatre compromisos: que el "final oficial de la pandèmia", segons Edmundo Bal, s'ha de fer amb el consens de les comunitats autònomes, el Ministeri de Sanitat i el Centre de coordinació d'Alertes Sanitàries, la reducció de 2 a 1, 5 metres la distància mínima entre persones -que segons la formació taronja ajudarà els comerços-, que l'ús de la mascareta no sigui obligatori per fer esport a l'aire lliure i que es fomenti el teletreball.





Si bé la direcció de Cs es va mostrar satisfeta pels acords, Vozpópuli va assegurar que alguns càrrecs públics consideren que són un "xec en blanc" al Govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias i creuen que es tracta d'un acord "difícil de defensar" davant la militància.





Alguns diputats i portaveus autonòmics es van mostrar sorpresos perquè la direcció no va fer un comunicat conjunt amb el Govern, mentre sí ho havia fet amb les pròrrogues de l'estat d'alarma.





LA MESURA MÉS CONTROVERTIDA

El portaveu adjunt al Congrés ha explicat que la reducció de la distància de seguretat serviria per "revitalitzar l'economia". Bal va dir a Antena3 que aquesta mesura és "un baló d'oxigen per a petits comerços, gimnasos o bars. Per al comerç en general i tota mena d'activitats a porta tancada", ha explicat.





Però, segons el diari, alguns dirigents de Cs temen que hi hagi rebrots en oficines de treball o llocs d'oci per aquesta mesura i Cs acabi semblant el culpable.





"Nosaltres hem tingut sempre una posició coherent. El contingut d'aquest reial decret llei que perllonga algunes mesures són coses bones per als espanyols", va explicar Bal.