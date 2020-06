Mercadona aumenta un 60% les vendes de productes per a netejar el cotxe a causa del Covid-19

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, augmenta aproximadament un 60 % les vendes de productes per a netejar el cotxe pel canvi d'hàbits del consumidor, que reprèn els desplaçaments amb aquest mitjà de transport després del període de confinament.









Entre l'assortiment per a netejar el cotxe, destaca el netejador del parabrisa elaborat per SPB a les seves installacions de Xest (València) sota la marca Bosque Verde. Aquest producte es comercialitza en un còmode envàs de 2 litres, perquè el client pugui afegir el producte directament al dipòsit del vehicle o bé el pugui aplicar en una baieta de microfibra i netejar els fars i els vidres.

D'altra banda, hi ha el netejador de la tapisseria i el netejador del davantal (part davantera del vehicle) tots dos fabricats per Francisco Aragón a Molina de Segura (Regió de Múrcia) també sota la marca Bosque Verde. El primer d'aquests productes serveix per a netejar en sec teixits naturals i sintètics, i el segon, per a netejar superfícies de materials diversos, com ara plàstic, cuir o vinil, entre d'altres.