El triomf de la telemedicina en temps de l'Covid-19

Quan algú té una malaltia vol veure al seu metge, i si pot ser, presencialment. És la confiança que dóna la proximitat. Però ha arribat el Covid-19, arrasant amb moltes de les conviccions que teníem anteriorment. La proximitat que tant s'agraïa anteriorment ara és sinònim de possible contagi, de manera que tots els models de negoci basats en la distància han fet l'agost en temps del Covid-19.









Les consultes de telemedicina han augmentat un 153% a Espanya des que es decretés l'estat d'alarma, segons dades de MediQuo , una app de telemedicina amb presència a Espanya i Amèrica Llatina. La majoria d'aquestes consultes són de salut general, però també hagut moltes altres relacionades amb el coronavirus. "Nosaltres som anticíclics, hem multiplicat les nostres vendes per set des de setembre fins ara", explica Guillem Serra, conseller delegat de Mediquo, a CatalunyaPress.





Segons les dades aportades per Mediquo, les comunitats autònomes que han utilitzat més les consultes en línia a través de la seva aplicació són Madrid, Catalunya, Andalusia i València. No obstant això, on més han augmentat les consultes percentualment des que va aparèixer el coronavirus és a Cantàbria (309%), la Rioja (300%), Balears (208%) i Galícia (202%).





En concret, a Catalunya les consultes en línia han augmentat un 160%. Per províncies, Barcelona és la que major nombre de consultes ha realitzat durant el confinament, seguida de Tarragona, Girona i finalment Lleida.





Abans del Covid 19, segons la consultora Global Marquet Insights, el negoci de la telemedicina anava a facturar 277 milions de dòlars en 2025 a nivell mundial i 6,7 mil milions en Espanya. Però amb l'aparició de la pandèmia, molta gent que era reticent a l'atenció en línia s'ha acostumat a la força, i es preveu que la facturació pugi molt més.





La telemedicina, a més, pot ajudar a descongestionar els sistemes públics de sanitat: "Un traumatòleg per fer una operació fa una mitjana de 30 visites i en moltes d'elles la presencialitat no és una cosa útil", explica Guillem Serra.





"Moltes visites en el seguiment de malalts crònics, com l'actualització de receptes, són absolutament inútils. Abans de l'coronavirus el CatSalut va treure un estudi on deien que el 80% de les visites que fan són evitables, que es podrien resoldre 100% en línia" , assenyala el conseller delegat de Mediquo.





La companyia ha ofert la seva infrastructura a hospitals espanyols perquè puguin atendre amb consultes telemàtiques. De moment, col·labora amb els hospitals de el grup Vithas. "Estem oferint la nostra infrastructura a hospitals espanyols perquè puguin atendre consultes telemàtiques", explica Guillem Serra.





"Falta que les institucions facin aquest pas, que habilitin sistemes perquè es puguin fer consultes en línia", demana el conseller delegat de Mediquo, que creu que els sistemes públics de salut haurien d'adaptar-se als nous temps per ser més eficients. "No ho dic jo, ho diu el CatSalut", afirma Serra.