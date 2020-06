El PSOE vol acabar amb l'ús de diners en efectiu

El PSOE està disposat a posar fi a l'ús de diners en efectiu i a impossar l'obligatorietat que tots els pagaments es facin per mitjà de targetes de crèdit.









Així ha quedat recollit en una proposició no de llei que el partit del Govern va presentar el passat 16 d'abril al Congrés dels Diputats, en què justifica la seva proposta per la lluita contra el diner negre i el ressorgiment de l'economia submergida durant la desescalada, el que afecta la recaptació d'impostos i perjudica la Hisenda espanyola.





La primera mesura que es pretén aplicar des de l'executiu és, segons publica El País, una sensible rebaixa en la xifra màxima que es pot pagar en efectiu a l'hora de fer qualsevol compra. Fins ara, el límit màxim per al pagament en efectiu és de 2.500 euros, quantitat que el partit socialista vol que es rebaixi fins als 1.000 euros. Aquesta va ser una proposta que els socialistes ja van fer l'any passat, tot i que finalment no va ser aprovada pel Congrés.





A partir d'aquí, la proposta del PSOE insta que gradualment es vagi canviant la legislació per a obligar que s'adoptin mitjans de pagament electrònics , com ja es ve fent en països del nostre entorn en la seva lluita contra el frau fiscal. Per això, entre les mesures de prevenció i eradicació de l'frau fiscal la proposició socials recull "l'eliminació gradual de l'pagament en efectiu, amb l'horitzó de la seva desaparició definitiva".





No obstant això, les veus contràries a aquesta proposta consideren que l'eliminació de l'pagament en efectiu pot implicar que alguns sectors de la societat es vegin seriosament perjudicats. Entre d'altres, aquells sectors de la ciutadania que no tinguin o no vulguin tenir accés a les entitats bancàries, persones grans que estiguin a l'marge de les novetats tecnològiques o persones amb discapacitat, les que tinguin rendes baixes, els migrants i les persones en risc d' exclusió.





Des de l'Associació Professional de Companyies Privades de Serveis de Seguretat (Aproser) recorden que en països com Suècia ja es va intentar en el seu moment aplicar aquesta mesura, però que el seu fracàs va obligar a les autoritats a fer marxa enrere.