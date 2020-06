Torra presenta un recurs al Suprem per ajornar la data de revisió de la seva condemna

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat un recurs de súplica a la sala segona del Tribunal Suprem (TS) contra l'assenyalament de vista oral prevista pel 17 de setembre, en què s'estudiarà el seu recurs contra la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el va condemnar a un any i mig d'inhabilitació.













El recurs de súplica, que ha consultat Europa Press, destaca que l'assenyalament de la vista oral es va fer "per mitjà de missatge de WhatsApp" dijous passat, i sol·licita que es deixi sense efecte, i que es tramiti el recurs respectant el torn corresponent segons el número de registre.





Subratlla que "encara hi ha pendents de resoldre recursos d'anys anteriors i un nombre elevat dels que corresponen" al 2020, i afirma que sembla que hi ha un interès especial pel que fa a la celeritat amb la qual es pretén resoldre el recurs de Torra contra la sentència per desobediència.





Segons el recurs, al fixar la vista el 17 de setembre no s'estaria respectant el torn d'assenyalament corresponent, quan "només l'any 2020 hi ha 202 recursos previs al present, sense comptar amb els recursos pendents d'admissió i resolució d'anys anteriors ".





L'escrit afirma que desconeix el criteri aplicat en aquest cas "però, en funció de l'assenyalament notificat per missatgeria de WhatsApp, semblaria que hi ha un especial interès pel que fa a la celeritat amb la qual es pretén resoldre aquest recurs com si en fos un especial que requerís més urgència que tots els altres pendents de resoldre".





Per això, després de destacar que el Rei emèrit, Joan Carles I, va afirmat que la justícia és igual per a tothom, demana que el recurs de Torra es tramiti "com qualsevol altre, i que es respecti el torn d'assenyalament corresponent que, ha de venir donat en funció del seu número de registre, com no podia ser d'una altra manera".





PROCÉS AMB GARANTIES

"Resulta com a mínim sorprenent que s'hagi pogut establir si més no una data temptativa" per a la vista oral tenint en compte l'estadi processal del recurs a la sentència de TSJC, i sense que s'hagi resolt qui serà definitivament el ponent de l'admissió o inadmissió a tràmit, assenyala.





Així, considera "si més no curiós que ja hi hagi prevista una data per a la celebració de la vista", i avisa que analitzaran si l'assenyalament pot implicar una vulneració del dret a jutge imparcial i a un procés amb les garanties degudes, segons l'escrit.





SENSE NOTIFICACIÓ

L'escrit assegura que la vista oral es va anunciar per mitjà de dos missatges de 'Whatsapp' a mitjans de comunicació, però que Torra no ha estat notificat de cap tipus d'assenyalament per altres vies.





El TSJC va condemnar el 19 de desembre a Torra per no acatar l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar una pancarta col·locada a la Generalitat a favor de la llibertat dels dirigents independentistes empresonats i el llaç groc durant el període electoral dels comicis del 28 d'abril.