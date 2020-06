El Suprem dels Estats Units prohibeix acomiadar persones homosexuals per la seva orientació sexual

El Tribunal Suprem dels Estats Units ha sentenciat que la llei federal que prohibeix els acomiadaments discriminatoris, com ara per raons de sexe, també cobreix l'orientació sexual, fet que suposa una simbòlica i inesperada victòria per a l'activisme LGTBI al país nord-americà.













El Suprem, de majoria conservadora, ha avalat les sentències d'instàncies inferiors i ha interpretat que, d'acord amb la Llei de drets civils del 1964, un treballador no pot ser despatxat per la seva orientació sexual, norma que ja contemplen expressament 21 estats.





Els magistrats conservadors Neil Gorsuch i el president del tribunal, John Roberts, s'han posicionat a favor de la minoria progressista per decantar la balança amb sis vots a favor i tres en contra.





La sentència reconeix els drets de Gerald Bostock, que va perdre la feina perquè jugava en un equip de softball format per homosexuals i de Donald Zarda, que va ser apartat després de dir a una clienta que no patís perquè era "cent per cent gai", informa el mitjà nord-americà NBC News.





Així, l'alt tribunal contradiu la tesi de l'administració Trump que creu el terme "sexe" que conté la llei "no inclou l'orientació sexual", i que un empresari no incompliria cap norma "mentre tracti els homes que mantenen relacions homosexuals igual que les dones que mantenen relacions homosexuals".