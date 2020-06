Constantí va utilitzar la Creu i Trump utilitza la Bíblia. Imperis en decadència i Déu

Dilluns passat (01/06), el president dels EUA. Donald Trump, després d'anunciar la militarització dels EUA per frenar les persistents protestes socials, amb una Bíblia en mà i una mirada superba, va posar per les càmeres en el frontis de la històrica Església protestant episcopaliana St. John 's, davant de la Casa Blanca , a Washington, i va dir: "Tenim el millor país de el món".





A l'endemà, es va traslladar al Santuari Nacional de Sant Joan Pau II, a nord-est de Washington, on va col·locar un arranjament floral i es va fotografiar amb la imponent estàtua de Joan Pau II, el Papa catòlic que "va derrotar el comunisme" i "aniquilar" a les teologies de l'alliberament ia les seves comunitats a Amèrica Llatina.





Per què l'Emperador Trump utilitza simbologia cristiana en un moment en què les ciutats de l'Imperi cremen en protestes socials?





El magnat Trump, no només està en campanya política reeleccionista (per a les pròximes eleccions presidencials), sinó, en alguna mesura, comprèn que el seu Imperi i empori es troba en una persistent crisi moral / intel·lectual dins i fora dels EUA. Sap que el món unipolar es difumina anunciant un món multicèntric.





En aquest context, i aprofitant-se de la fe neopentecostal dels seus seguidors creients, recorre a l'element més cohesionador de la unitat social: la religió.





En aquest cas, manipula la simbologia cristiana per intentar "salvar la supremacia moral, intel·lectual i espiritual de l'Imperi nord-americà". Ell sap que en un món de creients, la religió és la millor eina de legitimació política, i preservació de la unitat nacional al voltant de la fe.





Recorre a la simbologia evangèlica i catòlica perquè intenta mostrar-se com el Messies cristià, per sobre de les divisions eclesials, garant de la unitat i del benestar per a tots els creients ciutadans.





Els registres indiquen que ni més ni menys que tres presidents nord-americans, en diferents moments, van estar a l'Església Sn. John 's (per tant és una Església qualificada en l'imaginari dels bons nord-americans). Circumstancialment, aquesta Església (soterrani) va ser incendiada pels "esquerrans radicals negres" durant les últimes protestes arran de l'assassinat policial de George Floyd. En aquest sentit també seria un monument del martiri victoriós.





Eh aquí perquè l'Emperador "Messies" va escollir a una Església sofrent que es manté victoriosa davant la fúria popular nord-americana. "Així com vèncer aquesta Església sofrent, així vencerem amb mi si creuen i voten per mi", sembla ser el missatge.





Va escollir l'estàtua de Joan Pau II, perquè, com ja és de coneixement creixent, va ser el Papa, que en el seu moment, amb la seva Encíclica Centesimus Annus (1991), i altres ensenyaments, "va derrotar a l'socialisme" a Europa, i a l'expressió popular cristiana del comunisme a Amèrica Llatina (teologies de l'alliberament).





A l'oferir flors a Joan Pau II, i fotografiar-se amb aquesta estàtua, el que expressa és la seva gratitud i confiança que amb l'ajuda de el Sant anticomunista alliberarà Amèrica del Nord i a el món de les "paranys del comunisme contemporani" xinès / rus.





Per què utilitza Trump la Bíblia contra "els negres"?





Cobra matisos espectaculars aquesta manipulació de la simbologia religiosa cristiana en un context on les i els descendents de les històriques víctimes del colonialisme cristià europeu, "els negres", ara, sacsegen l'Imperi des dels carrers exigint justícia.





En aquests temps, molts som cada vegada més conscients que sense la històrica legitimació doctrinal del cristianisme dels "negres" potser no haguessin estat convertits en esclaus. Molt menys serien la "raça" o el color subaltern / reprimit si el Déu i els sants cristians no fossin pintats de color blanc (amb mínimes excepcions). El racisme d'ahir i avui també té un suport constitutiu en la simbologia cristiana.





Allà veiem altres de les raons grans de el perquè l'Emperador Trump, a el sentir la fúria de la "revolta negra" recorre a la simbologia religiosa oficial per intentar legitimar-se, i "injectar" certesa en els seus seguidors cristians (evangèlics o catòlics).





TRUMP INTENTA IMITIAR A CONSTANTINO DE ROMA

L'Imperi Romà, a l'inici del IV segle, subsistia en un accelerat procés de desintegració polític territorial producte del col·lapse moral / intel·lectual dels seus governants. Va ser en aquest llavors, el governador Constantito, per vèncer / sotmetre als seus enemics polítics / militars, que decideix "convertir-se" a la secta religiosa més repudiada per Roma, el cristianisme.





L'historiador Lactanci indica que Constantino va vèncer a Majencio (General reformista de Roma), a la batalla de el Pont Milvio (28 de d'oct. De l'any 312) gràcies a les creus que hi havia manat pintar en els escuts dels seus soldats. Anys després, Constantí es bateja a la fe cristiana buscant evitar la divisió / col·lapse de l'Imperi.





Constantí, gràcies a l'ús polític / militar de la Creu cristiana, va aconseguir vèncer una batalla, però no va poder evitar la divisió de Roma, ni el seu col·lapse total. Això sí, el cristianisme va deixar de ser un moviment socioreligiós d'alliberament per als sectors subalterns d'aquest llavors, i es va convertir en la religió oficial i eina de dominació de l'Imperi romà, i de la resta dels imperis occidentals.