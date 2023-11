No col·laboris amb la premsa que calla el genocidi a Gaza

Un edifici bombardejat. Foto: Europa Press

En un mes de l'extermini de la població civil a Palestina, sobretot a Gaza, 49 periodistes van ser assassinats per l'exèrcit d'Israel davant la complicitat i el silenci de la gran majoria de la premsa mundial.

“No podem suportar-ho més, estem exhausts. Som víctimes, som màrtirs. És només qüestió de temps. Serem assassinats un per un i ningú ens està mirant”, diu commocionat Salman al Basheer, corresponsal de la televisió palestina, davant de les portes de l'hospital Nasser, a Khan Younis.

De l'altra banda, en pantalla compartida, el seu col·lega plora a l'estudi del canal local. La llum vermella de la càmera encesa, les seves paraules: “ningú no està mirant”. Al Bassher està retrasmetent en directe l'assassinat del seu company, Mohammed Abu Hatab, que poques hores abans estava parat davant de la càmera al mateix lloc. “Aquestes armilles balístiques, aquests cascos, no ens protegeixen. No protegeixen cap periodista”, expressa amb ràbia mentre es treu el vestit de protecció blau amb l'eslògan de “premsa” i el llança a terra .

Mentre la humanitat pateix el tercer holocaust modern. Mentre Israel, promogut i proveït pels EUA, assassina més d'11 mil palestins en qüestió de dies. Mentre les bombes israeles nord-americanes polvoritzen càmeres i micròfons al costat dels corresponsals de guerra. Hi ha empreses de comunicació i treballadors de premsa que guarden un còmplice silenci total sobre aquest macabre succés que passa en viu i en directe.

Guatemala va viure un dels últims genocidis al Continent. Específicament la població maia ixil, supervivent a l'holocaust del segle XVI, a finals del segle passat va ser massacrada amb fusells d'assalt gal·lil de fabricació israeliana , però aquest país encara no ha expressat solidaritat o protesta contra el crim que Israel comet a Palestina.

Hi ha un silenci total sobre el genocidi a Palestina de mitjans de comunicació alternativa com a premsa comunitària , i d'altres, en una atmosfera d'agenda noticiosa alternativa i corporativa nacional determinada per l'ambaixada nord-americana i per l'USAID.

Aquest silenci còmplice amb el genocidi contra la humanitat cobra més responsabilitat tractant-se de comunicadors/es guatemalenques que saben del que és un genocidi al seu propi terrer. Responsabilitat que no es justifica, ni es mitiga, per més que els treballadors de la premsa corporativa i alternativa estiguin en situació límit en la generació dels seus mitjans de subsistència. No és humà, molt menys és ètic, callar els assassinats immunes dels nostres col·legues corresponsals a Gaza, o del genocidi a Palestina. Això no té cap perdó segons l'ètica periodística.

Des d'aquesta senzilla columna d'opinió, així com reiterem les nostres demandes a governants dels diferents estats del Continent a desconèixer l'Estat genocida d'Israel, demanem també als nostres col·legues periodistes i investigadors/es a deixar de col·laborar amb la premsa callada sobre el genocidi a Gaza. No podem, ni hem de ser còmplices de la derrota de la veritat i de la humanitat en aquesta batalla cultural mediàtica que Israel/EUA lideren.