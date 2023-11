Guatemala “insubmisa” capitula una vegada més davant la patronal

Després de gairebé un mes de mobilitzacions socials, en “defensa de la democràcia” (patronal), els sectors populars mobilitzats frustrats van haver d'acceptar la “ratificació de la voluntat patronal” vigent, ia dos segles republicans.

El president electe Bernardo Arévalo, assetjat per la justícia del bàndol oligàrquic dels desobedients a Washington, es va veure "obligat" a signar un document de "capitulació" amb el bàndol oligàrquic dels obedients a Washington. I el més incòmode, va arrossegar a la capitulació les organitzacions indígenes que ja començaven a perfilar com "els herois" de Guatemala.

Què diu el document acordat amb la patronal?

El document "consensuat" entre alguns dirigents indígenes, el Consell Nacional Empresarial, Cambra de Comerç, Cambra de Turisme..., i Bernardo Arévalo, porta el títol d' Acció per a la Democràcia . No té data ni firma. Només logotips.

Conté 5 punts.

El primer, relatiu al " respecte del resultat electoral i l'acte de la transmissió de comandament per al proper 14 de gener".

El segon, indica que " no hi haurà represàlies judicials contra els que van sortir a defensar els resultats electorals".

Els altres tres són retòrica reiterada: Respecte dels drets, respecte a la democràcia i resoldre conflictes pacíficament. És a dir, sense tapar camins.

En aquesta "acta de rendició" davant de l'empresariat obedient a Washington, no apareix enlloc l'"exigència" de la destitució de la Fiscal Gral. Consuelo Porras (amb mandat fins al 2026), Jutge Orellana o del Fiscal Curuchiche.

No s'esmenta per enlloc la closcada " lluita contra la corrupció " o la poètica "primavera tropical".

Més al contrari els "cansats" dirigents indígenes, després d'un mes de protestes, s'obliguen a "resoldre els conflictes" sense violentar els drets (lliure trànsit empresarial).

Arévalo, pel que sembla, va haver de sacrificar també la seva comanda de "no fustigació judicial contra el seu partit Semilla". A l'acta de capitulació no apareix aquesta comanda reiterada des de fa més d'un mes enrere.

Qui perden i qui guanyen amb aquesta acta de capitulació?

Perd el sector popular mobilitzat. Sobretot els que es van sacrificar creient que aconseguirien "remoure" els funcionaris assenyalats. Fins i tot part de la jerarquia catòlica i la seva feligresia es va moure als carrers amb aquest objectiu. Però els dirigents i el president van capitular. Aquells potser a canvi de no “patir” represàlia judicial per encapçalar la presa de camins, i aquest, per tal d'assumir el comandament el 14 de gener.

Perd credibilitat la direcció indígena una vegada més. No podia ser altrament en una República criolla racista. Com explicaran a les comunitats originàries que van dormir als carrers aquesta capitulació que els condemna a “pacificació patronal”? Compte, els suposats acords es van fer en salons d'hotel confortable, a l'esquena de manifestants, fins i tot sense premsa. No era que els “herois” indígenes de la democràcia som assemblearis?

Van guanyar els agents representants dels interessos nord-americans. No en va Luis Almagro (Secretari de l'OEA) va haver de suportar els "insults públics" de Curuchiche. Ara, Guatemala està sota control novament.

Van guanyar tots dos bàndols de l'oligarquia, obedients i desobedients a Washington. Aquests perquè no van cedir el control putrefacte que exerceixen de l?aparell estatal. Aquells, perquè ja no hi haurà "lluita contra la corrupció", ni tapes de camins durant el govern d'Arévalo.

En resum, encara que hi hagi acta de capitulació, sense data, ni firmes, res no està dit en aquest territori tropical on en instants la tempesta es torna en huracà o viceversa. Un territori on el patró menysprea l'"indi", per més que "abona a la democràcia patronal", al grau que, després d'un mes de mobilitzacions festives permeses, el patró en exercici ni es digna mostrar la seva presència a l'acte de la capitulació.