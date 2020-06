Competència tumba el concurs de transports de l'AMB

L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha exigit a Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que "retiri" la licitació del servei de transport públic entre Castelldefels, Gavà, Viladecans, Barcelona i altres municipis a l'considerar-la "altament restrictiva de la competència" . L'adjudicació té un valor estimat de 602.995 euros.









Segons l'organisme independent, "els plecs que regeixen la contractació de referència limiten de manera greu la concurrència i la competència". Denuncien que la licitació no està dividida en lots, el que possibilitaria que diverses empreses poguessin gestionar el servei. De la mateixa manera, l'AMB exigeix "un nivell de solvència molt elevat que limita injustificadament el nombre d'operadors que poden participar en la licitació".





L'ACCO alerta sobre "els greus riscos per a la concurrència i la competència en aquesta contractació pública", el que pot influir en la "eficiència" del servei.





Per aquestes raons, l'organisme dóna "un termini màxim d'un mes" perquè el Consell Metropolità de l'AMB procedeixi a declarar la nul·litat o deixar sense efectes la licitació. Si l'autoritat metropolitana no respon, l'ACCO "recurs contenciós administratiu", per paralitzar el procediment als jutjats.





Competència lamenta que aquest tipus de licitacions perjudiquen "el funcionament competitiu al mercat", fent que l'Administració i per tant, els contribuents acabin pagant "un preu més elevat" per rebre un "servei de pitjor qualitat".