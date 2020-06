La Generalitat cerca revertir el contracte amb Ferrovial per al rastreig del coronavirus

La portaveu i secretària general d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que la Conselleria de Salut de la Generalitat ha iniciat els tràmits per revertir el contracte subscrit amb l'empresa Ferrovial per al seguiment dels contagis de Covid-19.









La signatura d'aquest contracte va generar polémica des del primer moment, al punt que Joan Guix, secretari de Salut Pública de la Generalitat i màxim responsable de la crisi del Covid-19 a Catalunya, va presentar la seva dimissió pel que sembla per estar en desacord amb aquesta concessió .





Encara que Vilalta ha defensat que la concessió del contracte s'ha fet complint amb la legalitat vigent, la política republicana ha assegurat que tot es va fer amb la urgència que requereix l'actual situació, ja que la Generalitat ha d'estar preparada davant de qualsevol rebrot de la pandèmia. Per això ha afirmat que es va allargar el contracte amb Ferrovial ja que és l'empresa que gestiona el servei del 061.





La portaveu d'ERC ha assegurat que no li va agradar la concessió del servei de seguiment dels casos de coronavirus a Ferrovial, ja que considera que "és millor buscar alternatives que passin per un programa públic".





Vilalta ha respost a la portaveu de Govern, Meritxell Budó, que ha assegurat que el departament de Salut hauria d'escoltar les crítiques que ha generat la concessió del servei a Ferrovial. "En l'àmbit de la gestió pública, des d'ERC no acceptarem lliçons de ningú, ja que gestionem de manera impol·luta i no acceptem lliçons de ningú", ha sentenciat.





D'altra banda, preguntada pel vot de la formació republicana al Congrés respecte al suplicatori per jutjar la portaveu de JxCat, Laura Borràs , per un possible cas de corrupció, Villalta no ha volgut pronunciar-se amb rotunditat.





D'una banda s'ha mostrat partidària de cercar una posició comuna entre els independentistes en els casos en què, segons ella, hi ha persones que "que pateixen persecució política pel fet de ser independentistes", però per altra ha assegurat que han d'evitar que s'identifiqui l'independentisme amb la corrupció.