Justícia anuncia la creació de jutjats destinats a atendre assumptes relacionats amb el Covid-19

El Ministeri de Justícia, en coordinació amb el Consell General del Poder Judicial, es troba preparant un pla de xoc per reforçar l'activitat judicial a partir de setembre després de la seva aturada per la pandèmia. En concret, es crearan jutjats temporals (en particular, en l'ordre social, mercantil i contenciós-administratiu) que atendran les causes relacionades amb el coronavirus.









Les associacions judicials i de fiscals han reclamat en un comunicat més informació sobre els plans de reforç i comissions de servei vigents o que estiguin previstos. Així mateix, han explicat que l'esborrany d'avantprojecte de llei d'eficiència processal contindrà mesures d'agilització i tecnològiques, mitjançant la cita prèvia i la videoidentificació, i altres mitjans alternatius per a la solució de conflictes.





La nota també recull la sol·licitud de les associacions professionals per a la derogació urgent de l'article 324 de la Llei d'enjudiciament criminal perquè, al seu parer, genera "inseguretat jurídica" pel còmput dels terminis del precepte. "Des del Ministeri es reconeix la necessitat i urgència de la derogació i se'ns informa que és un assumpte que s'està abordant", ha aclarit.





Sobre els test als fiscals, el departament dirigit per Joan Carles Camp ha assenyalat que alguna comunitat autònoma els està fent, però que el Ministeri no té intenció de moment de realitzar-los per no estar prescrit per les autoritats sanitàries.





Justícia, en la trobada telemàtic amb les quatre associacions judicials i les tres de fiscals per a informar sobre els plans de desescalada en aquesta àrea, ha informat de la imminent aprovació d'una Ordre Ministerial per activar el proper 9 de juny la fase 3 de el Pla de desescalada per a l'Administració de Justícia.





En aquesta ordre, s'inclourà la incorporació del 100 per 100 de les plantilles en els seus respectius centres de treball i el Ministeri de garantir l'adequada protecció de tot el personal amb EPI i pantalles de protecció. En els edificis es limitaran els aforaments de públic.





També recollirà una regulació específica del teletreball en la qual seran els responsables de cada unitat, amb criteris d'atenció a les necessitats de servei dels que puguin determinar, en el cas d'existir mitjans, que funcionaris (en un forquilla entre el 30 i 40 per 100 i amb obligació d'assistir dos dies a Jutjat) poden teletreballar.





Finalment, no podrà ser cridat a prestar serveis de forma presencial al personal que tingui reconeguts permisos per patologies susceptibles d'agreujar per efecte de l'exposició la COVID-19. Igualment s'ha indicat que es van a regular les vacances d'aquest estiu amb la finalitat de concentrar el gaudi de les mateixes per a la majoria dels funcionaris en el mes d'agost i permetre així que juliol, i en particular setembre, siguin mesos de plena operativitat.