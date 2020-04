Reforma exprés via decret per evitar el col·lapse de la Justícia

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Reial decret-llei de Mesures processals i Organitzatives elaborat pel Ministeri de Justícia, en què es plantegen un conjunt d'actuacions urgents per evitar el col·lapse dels jutjats quan torni l'activitat judicial.





Una norma que té com a prioritat assegurar la salut dels treballadors de la Justícia donades les restriccions que les autoritats sanitàries han dictat pel Covid-19. Aquestes mesures s'aplicaran des de l'entrada en vigor del decret i fins a tres mesos després de l'estat d'alarma.





El Ministeri de Justícia destaca en un comunicat que el text neix del "diàleg constant i reforçat" que ha mantingut en les últimes setmanes amb totes les administracions i col·lectius amb intervenció en la Justícia que s'ha mantingut al llarg de tot l'estat d'alarma.





Així mateix, destaca que el contingut del decret "s'ha coordinat escoltant les propostes" del Consell General de Poder Judicial, la Fiscalia General de l'Estat i les comunitats autònomes amb competències en aquesta matèria.





Així, el Reial decret llei s'articula en cinc blocs relacionats amb la seguretat en el treball per evitar nous contagis; l'impuls a la recuperació de l'activitat judicial; mesures de transformació digital; mesures processals i mesures per fer front a la previsible increment de processos concursals en els jutjats del Mercantil.





Amb l'objectiu de donar resposta al previsible increment de la litigiositat derivada de la crisi sanitària, el decret declara hàbils per a totes les actuacions judicials els dies 11 a 31 d'agost, exceptuant els caps de setmana i festius. Aquesta mesura ha generat oposició en alguns col·lectius com a l'advocacia, jutges i fiscals, a causa que, amb caràcter general, aquest mes és inhàbil en l'àmbit de l'Administració de Justícia.





El decret també subratlla que per dur a terme la gradual tornada a l'activitat judicial s'adoptaran mesures que garanteixin el dret a la salut tant de tot el personal al servei de l'Administració de Justícia, com dels ciutadans i dels professionals, procurant de aquesta manera evitar situacions de contagi.









DOS TORNS DE TREBALL I JUDICIS TELEMÀTICS





Per això, per garantir la distància de seguretat i evitar concentracions de personal es regula la possibilitat d'establir dos torns de treball de matí i tarda, fet que permetrà que les vistes també es celebrin a les tardes. L'atenció al públic serà telefònica o per correu electrònic i només en cas necessari, presencialment, però sempre amb cita prèvia.





Pel que fa als judicis, vistes i declaracions, s'estableix la seva celebració amb mitjans telemàtics, sempre que es disposi de mitjans per a això, excepte en els procediments penals de delictes greus, en els quals la "presència física de l'acusat resulta necessària".





A més, les parts que assisteixin de forma presencial a les audiències públiques, estaran dispensats de l'ús de togues i l'accés al públic a les mateixes es limitarà atenent les característiques de cada sala.





ESPECIALITZACIÓ DE JUTJATS i REINICI DE TERMINIS PROCESSALS





Davant la falta de mitjans tecnològics, el Reial decret llei estableix una obligació general tant per al Ministeri de Justícia com per a les comunitats autònomes amb competències en la matèria de garantir que els sistemes de gestió processal dels jutjats i tribunals de totes les comunitats autònomes permetin el teletreball.





En un altre punt, la norma preveu també la possibilitat de "convertir" òrgans judicials en òrgans associats temporalment als assumptes derivats de la crisi del Covid-19. Així mateix, permet que els jutges d'adscripció territorial (JAT) --jutges de carrera que actuen com a reforç o cobreixen vacants i absències en jutjats i tribunals-- puguin ser assignats preferentment als assumptes derivats de la pandèmia.





També preveu que els lletrats de l'administració de Justícia --abans anomenats secretaris judicials-- en pràctiques puguin realitzar tasques de substitució i reforç i que els funcionaris de cada jutjat, tribunal o fiscalia ocupin les seves funcions en una altra unitat de la mateixa localitat i el mateix ordre jurisdiccional.





Així mateix, i tenint en compte la suspensió dels terminis processals com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma, el passat 14 de març, i davant la previsió que en els primers dies en què es reprengui l'activitat judicial es produeixi un " notori increment "de presentacions de recursos, la norma assenyala el reinici del còmput dels terminis perquè aquests es puguin presentar en un termini més prolongat de temps.





TRAMITACIÓ PREFERENT DE DETERMINATS PROCEDIMENTS





D'altra banda, el Reial Decret regularà com un procediment especial, preferent i sumari qüestions que tenen el seu origen directe en la crisi sanitària, com qüestions de família derivades de la pandèmia relatives a règims de visites o custòdies compartides no realitzades, així com a ajustos en les pensions per progenitors en situació de vulnerabilitat pel Covid-19.





A més, tindran una "tramitació preferent" determinats procediments, des que s'aixequi la suspensió de terminis processals i fins al 31 de desembre d'aquest any, com els que tinguin a veure amb la protecció dels menors o els casos en què una entitat financera o un arrendador no reconegui la moratòria de les hipoteques o en els contractes de lloguer.





També tindran preferència els assumptes relacionats amb la denegació d'ajudes i mesures previstes legalment per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia; els processos d'acomiadaments; els procediments per declarar el deure i forma de recuperació de les hores de treball no prestades durant el permís retribuït previst en el decret pel qual es va suspendre l'activitat no essencial; així com la impugnació individual o col·lectiva dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).





REGISTRE CIVIL





Finalment, la norma també fa esment a la Llei de Registre Civil, que el pròxim 30 de juny any hauria d'entrar en vigor, després de nou anys de retard des que la seva reforma es va aprovar. Davant la situació generada per la crisi sanitària s'amplia la "vacatio legis" --període que transcorre des de la publicació d'una norma fins a la seva entrada en vigor-- fins al 30 d'abril de 2021.





D'altra banda, s'introdueix una disposició perquè el Registre Civil no hagi de tramitar de nou els expedients de matrimoni ja tramitats i suspesos pel confinament. Es tracta que les persones que hagin planificat seu casament i no hagin pogut celebrar-la no s'enfrontin a nous retards.