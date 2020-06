El govern central reacciona i llança un pla per a salvar el sector de l'automòbil

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha presentat aquest dilluns el 'Pla d'Impuls a la cadena de valor de la Indústria de l'Automoció, cap a una mobilitat sostenible i Connectada', que estarà dotat amb 3.750 milions d'euros per rellançar al sector i "esmorteir" les seves pèrdues després de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus.









Així, aquest paquet de mesures inclou 20 mesures de tipus econòmic, fiscal, normatiu, logístic, de competitivitat, de formació i qualificació professional, de compra pública sostenible i de planificació estratègica que donen cobertura a tota la cadena de valor de la indústria.





La iniciativa compta amb un pressupost de 3.750 milions d'euros per al desenvolupament de mesures d'impacte a curt termini, que s'implementaran i s'executaran aquest any, i mesures "estratègiques" a mig termini, que començaran a executar-se a partir de 2021 i podran ser finançades amb el suport de fons europeus.





De la suma total, 100 milions estaran destinats a la posada en marxa del Programa d'Impuls a la Mobilitat Elèctrica i Sostenible (Moves), orientat a incentivar la compra de cotxes d'energies alternatives i elèctrics, la qual cosa suposa un increment pressupostari en comparació amb la intenció anterior que era de 65 milions d'euros.





Segons càlculs de Govern, cada milió destinat a el Pla Moves suposarà la generació d'entre 3,6 i 4,1 milions d'euros addicionals a l'Producte Interior Brut (PIB) nacional i un augment dels ingressos fiscals d'entre 1,5 i 1, 6 milions d'euros.





Per la seva banda, el paquet de mesures habilita 250 milions d'euros per a la renovació de parc cap a un més "sostenible i eficient", amb ajudes a l'adquisició de models "més nets i més segurs", però aplicant el criteri de "neutralitat tecnològica ".





Així mateix, es mobilitzaran 2.650 milions d'euros per a inversions en la cadena de valor de la indústria entre 2020 i 2022, mentre que es destinaran 415 milions per a investigació, desenvolupament i innovació (R + D + I) i 95 milions per a generar nova mà d' obra qualificada i adaptar la ja existent a les noves necessitats.

















"Es tracta de fer el que calgui per esmorteir les enormes pèrdues del sector en l'exercici 2020 mentre asseiem les bases de la indústria del demà: una indústria que sortirà enfortida de la mà de l'electrificació i la digitalització i que contribuirà a que el nostre país avanci en el camí de la transició ecològica justa ", ha indicat Sánchez.





El paquet de mesures pretén atreure les inversions necessàries per adaptar i orientar la indústria cap a les noves demandes dels mercats i els objectius de sostenibilitat, de manera que, per exemple, s'adaptaran les condicions de la línia de préstecs del Pla de reindustrialització Pmodificando a la baixa els tipus d'interès dels préstecs (0,1% per a pimes i 0,19% per a les grans empreses, el primer any), i ampliant els conceptes elegibles a les inversions i retroactivitat per als projectes iniciats des de l'1 de març de 2020.





La renovació de parc de vehicles també inclou la renovació de la flota de vehicles de l'Administració General de l'Estat per vehicles amb etiqueta 'Zero' i el desplegament d'infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric.