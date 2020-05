Segon dia de protestes dels treballadors de Nissan: la lluita per aconseguir salvar l'automòbil a Catalunya

Més de 2.000 llocs de treball perduts en les fàbriques i 20.000 llocs de treball indirectes. El tancament de les fàbriques de Nissan ha caigut com una galleda d'aigua freda sobre l'economia catalana. Al principi de la pandèmia, des del Govern s'afirmava que no s'anaven a perdre llocs de treball gràcies als ERTO. Però no ha estat així, i una de les primeres indústries damnificades ha estat la de l'automòbil, que suposa el 10% del PIB espanyol.









Els treballadors de l'empresa s'han tornat a concentrar avui davant de les fàbriques que el gegant nipó pretén tancar. L'objectiu és clar: fer prou pressió com per a evitar el tancament. Les concentracions estan recolzades pels principals sindicats: CCOO i UGT.





"Podem anar per les bones a seure a negociar o per força. Vau veure les imatges d'ahir amb el logotip de Nissan i el fum negre al voltant? Doncs això és només el principi ...", ha amenaçat Miguel Boiza, representant de CCOO a Nissan.









Ahir Nissan va anunciar que el tancament és irreversible, sustentat en la decisió estratègica d'abandonar el mercat europeu i centrar-se en altres àrees geogràfiques. No obstant això, els treballadors no perden l'esperança, i continuaran amb les protestes fins recuperar el que els pertoca: els seus treballs.