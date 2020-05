Janet Sanz guarda silenci sobre el tancament de Nissan que va demanar fa un mes

L'anunci de tancament definitiu de la fàbrica de Nissan a Barcelona ha provocat tota mena de reaccions polítiques. No obstant això, crida l'atenció el silenci eixordador d'una de les personalitats que més s'han mullat demanant la fi de la producció de cotxes a la Zona Franca.





Janet Sanz, tinent d'alcalde d'Urbanisme, Ecologia i Mobilitat a Barcelona, ha advocat durant un acte en línia de Ciclosfera per una "reconversió industrial de tot el sector automobilístic del nostre país". La número dos de l'Ajuntament va ser un pas més enllà i ha demanat que "cal evitar que això es torni a posar en el mercat. Cal evitar que això es torni a reactivar [el sector automobilístic]".





Malgrat que han passat 24 hores de l'anunci de la multinacional, Sanz es reserva la seva opinió. En el seu compte de Twitter, la regidora ha publicat un apunt sobre l'adjudicació de les obres de la nova estació de barri de Sant Andreu. Però ni rastre de qualsevol posicionament sobre Nissan.













LA "IL·LUSIÓ" DE SANZ ES COMPLEIX





Els empresaris de sector van demanar el cap de Sanz per unes declaracions que arribaven en el moment més delicat per a la companyia. El president de Fecavem i el Gremi del Motor, Jaume Roura, va demanar una rectificació pública a Sanz o la seva dimissió, així com "responsabilitats" a l'alcaldessa de Barcelona. Per la seva banda, Foment del Treball va titllar d'"inadmissibles" les paraules de la tinent d'alcalde.





La marxa de Nissan de Catalunya provocarà l'acomiadament de 3.000 persones de forma directa a la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca, a més d'afectar severament a altres 20.000 que treballen en empreses proveïdores d'aquestes factories.