Carlos Sainz, Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2020

El pilot de ral·li Carlos Sainz ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2020, segons ha fet públic aquest dimarts el jurat encarregat de la seva concessió.









La candidatura de Sainz va ser proposada per Luis María Anson, Premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats 1991. Ha estat recolzada, entre d'altres, pels premis Príncep d'Astúries dels Esports Rafael Nadal (2008), Iker Casillas (2012) i Pau Gasol (2015), així com per Jean Todt i Manuel Aviñó, presidents de la Federació Internacional i Espanyola d'Automobilisme, respectivament.









De forma excepcional, amb motiu de l'emergència sanitària provocada per la pandèmia del COVID-19, la reunió s'ha desenvolupat mitjançant videoconferència.





Carlos Sainz Cenamor (Madrid 12 d'abril de 1962) es va iniciar en el món dels ral·lis el 1980, després de proclamar-se el 1979 campió d'Espanya d'esquaix. El 1981 va guanyar el seu primer premi, la Copa Seat Panda de ral·li, i la Copa Renault Iniciació (circuits).





Després d'abandonar els estudis de Dret va decidir dedicar-se professionalment a l'automobilisme esportiu. Diverses vegades campió de món, Carlos Sainz està considerat com un dels millors pilots de ral·li de el panorama internacional.





Es va convertir, a més, el 2010, en el primer espanyol que va guanyar el Dakar en la categoria de cotxes, títol revalidat el 2018 i 2020. Amb una trajectòria que supera les tres dècades en l'elit de l'automobilisme mundial, Sainz va marcar una època al convertir-se en el primer pilot no nòrdic en guanyar els ral·lis de Suècia o Finlàndia. El 1983 i 1984 va compaginar curses de rally i de velocitat, i el 1985 va quedar segon en el Campionat d'Espanya amb Renault, títol que va revalidar un any després.





El 1987 va fitxar per Ford i es va proclamar campió d'Espanya, va participar en tres carreres del Mundial de Ral·li i, a l'any següent, va repetir el títol nacional. El 1989 va participar en la seva primera temporada completa al Mundial i el 1990, en l'equip Toyota, va aconseguir el seu primer campionat de món, després de guanyar quatre de les deu proves en què va participar i ser segon en quatre. El 1992, després de quedar segon en el Campionat de el Món de l'any anterior, va tornar a revalidar la corona mundial, amb quatre victòries en altres tantes proves. En els anys 1994, 1995 i 1998 va repetir el segon lloc en el campionat, en 1997 va ser segon i el 2000, 2002 i 2003 va ocupar el tercer lloc final.





Més tard, el 2004 va pujar a podi en el Ral·li d'Argentina, el que el va portar a convertir-se en aquest moment, amb 26 victòries, en el pilot de ral·li que més proves ha guanyat en la història del campionat de món, superant a el britànic Colin McRae. En total, Carlos Sainz ha acabat 97 vegades al podi en proves individuals.





El 2004 va anunciar la seva retirada, però mesos més tard va tornar a la competició en el Campionat Mundial de 2005, retirant-se definitivament en el Ral·li de Turquia, en el qual acabaria en quarta posició. El 2006 va competir a la Copa del món de raids i, a l'any següent, va arrodonir el seu palmarès amb un tercer títol de campió de món, el del Mundial de Cros Country de la FIA.





Amb diverses participacions al Ral·li Dakar, el 2010 va aconseguir el triomf en la seva categoria i en 2018, amb 55 anys, va aconseguir imposar-se per segona vegada en la competició més dura de l'automobilisme mundial, en una edició marcada a més per un dels recorreguts més exigents en la història del Dakar i per la qualitat dels rivals, entre els quals es trobaven el nou vegades campió de món de ral·lis Sébastien Loeb i el tretze vegades guanyador de Dakar (sis en cotxe i set en moto) Stéphane Peterhansel.





Va repetir gesta en 2020, en la primera ocasió en la qual el Dakar es va disputar a Àsia, en territori de l'Aràbia Saudita. Carlos Sainz també està involucrat en activitats de suport a joves promeses a través de diverses iniciatives, com la creació el 2000 del Carlos Sainz Junior Team, que durant dos anys va permetre competir sense despeses a joves escollits pel seu talent per a aquest esport.

Al novembre de 2004 va rebre un homenatge a Madrid, en què més de 100.000 persones es van concentrar en un circuit pels carrers de la capital. Aquest any va rebre la insígnia d'or i brillants de la Reial Federació Espanyola d'Automobilisme (RFEDA).





Entre d'altres honors, també ha rebut l'Ordre Olímpica de el Comitè Olímpic Espanyol (1997), la Gran Creu de la Real Ordre del Mèrit Esportiu (2001), la Medalla de la Joventut i l'Esport de França (2008) i el Premi Influential a la trajectòria professional (Espanya, 2020). El 2012 va ser inclòs en el Ral·li Hall of Fame del Museu Mobilia (Finlàndia) i en 2019 va ser inclòs en el Saló de la Fama de Pilots de Ral·li que va crear la FIA.





CINQUÈ PREMI

Els Premis Princesa d'Astúries estan destinats, segons assenyala el seu Reglament, a guardonar "la tasca científica, tècnica, cultural, social i humanitària realitzada per persones, institucions, grups de persones o d'institucions en l'àmbit internacional". D'acord amb aquests principis, el Premi Princesa d'Astúries dels Esports es concedirà a "les trajectòries que per mitjà del foment, desenvolupament i perfeccionament de l'esport i a través de la solidaritat i el compromís, s'hagin convertit en un exemple de les possibilitats que la pràctica esportiva comporta en benefici dels éssers humans ".





En aquesta edició concorria a el guardó dels Esports un total de 17 candidatures procedents de 10 països. Aquest ha estat el cinquè dels vuit Premis Princesa d'Astúries que es concedeixen aquest any, en què compleixen la seva quarantena edició. Anteriorment van ser atorgats el Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia als sanitaris espanyols que treballen en primera línia contra la COVID-19, el de les Arts als compositors Ennio Morricone i John Williams, el de Comunicació i Humanitats a la Fira Internacional de Llibre de Guadalajara i al Hay Festival of Literature & Arts, i el de Ciències Socials a l'economista Dani Rodrik. En els propers dies es decidiran els corresponents a (per ordre) Lletres, Investigació Científica i Tècnica, i Cooperació Internacional.





Cada un dels Premis Princesa d'Astúries està dotat amb una escultura de Joan Miró -símbol representatiu del galardón- un diploma, una insígnia i la quantitat en metàl·lic de 50.000 euros.