Les netejadores de l'Hospital de Viladecans exigeixen el mateix tracte que el personal sanitari

Han estat sotmeses als mateixos riscos que els components del sector sanitari que han hagut de lidiar amb la Covid-19 . Han patit contagis en els centres sanitaris i han vist morir pacients als que tot just unes hores abans havien intentat donar ànims mentre netejaven una habitació.









Experiències dures i difícils per a persones que no estan acostumades a aquest tipus de situacions i que han fet un esforç extraordinari aportant el seu granet de sorra per contribuir de la menor manera possible a superar la pandèmia.





Però ara es troben que la Generalitat s'ha oblidat del sector a l'hora de premiar amb una gratificació a les persones que han estat essencials i que han exposat la seva salut perquè els centres sanitaris i residències mantinguessin un servei de neteja el més adequat possible.





PATIMENT EMOCIONAL

Per ara les seves reclamacions han caigut en sac foradat i això ha augmentat la seva indignació. "Ens hem jugat la salut, hem fet un esforç terrible en el nostre treball, hem patit emocionalment i, no obstant això, des de la Generalitat no es considera que el nostre treball hagi estat essencial per als hospitals o els ambulatoris", assegura Paola Torres, delegada del sindicat Comisions Obreres i treballadora de la neteja a l'Hospital de Viladecans , en declaracions a CatalunyaPress.





Assegura que han corregut els mateixos riscos que la resta de personal que treballava en els centres per la manca de material de seguretat. Però això no els ha fet defallir. "En cap moment hem deixat de treballar. Què hagués passat si es comencen a agafar baixes laborals i els hospitals no es netegen i desinfecten?", Es pregunta Paola.





Reconeix que algunes de les treballadores acudien al centre amb por, però que cap ha deixat de fer-ho. "Estem fetes pols, físicament i emocionalment, però veiem que el nostre esforç no ho volen reconèixer. Moltes arribaven a casa i trencaven a plorar pel que havien hagut de viure a l'hospital", diu.





MAJOR VALORACIÓ

I avisa que si hi ha un rebrot, part de les treballadores no estan disposades a tornar a posar en risc la seva salut. "La Generalitat no vol reconèixer el gran esforç que hem fet i això ha caigut molt malament. Hi ha persones que si hi ha un rebrot no estan disposades a fer el mateix esforç i que agafaran la baixa. I ja veurem el que passa llavors", afegeix.









Explica que el treball ha estat molt més difícil que en èpoques normals per moltes raons. "Primer estava l'aspecte emocional. Hem vist morir persones i nosaltres no estem acostumades a això. Un dia entraves en una habitació, parlaves amb el malalt, que se sentia molt sol, i un parell de dies després tornaves i aquella persona havia mort. Ha estat molt dur. A més, hem treballat amb mascareta i doble bata per intentar evitar contagis, i això ens fa suar molt, de manera que el treball és molt més incòmode. També hem hagut de treballar permanentment amb productes de desinfecció en una situació més perillosa del que és habitual pel major temps que estàvem en contacte amb ells. I tot això per menys de 1.000 euros", argumenta.





MESURES DE SEGURETAT

L'absència de material de protecció durant molt de temps ha fet que moltes de les seves companyes treballaran amb por. "Demanaves màscares, i no hi havia. I ja no parlem de vestits bus. A la fi, es van aconseguir, però quan entraves en una habitació amb contagiats, t'havies de canviar de roba, i quan sorties, una altra vegada. Això suposava un esforç afegit", afirma Paola.





A més, han vist com persones que s'incorporaven al servei com reforços es trobaven amb situacions que no aconseguien gestionar. "Hem vist personal de reforç que per por no volia entrar a les habitacions amb contagiats, que no s'esperaven haver de viure situacions com aquestes sense les mesures de seguretat adequades", reconeix.





Per tot això, considera que han de rebre el mateix tracte per part de les administracions que la resta dels treballadors del sector sanitari, tot i que des de la Generalitat els neguen el que elles consideren de justícia.