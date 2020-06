Un fàrmac redueix fins a un terç la mortalitat en hospitalitzats per Covid-19 que necessiten ventilació

Un estudi de la Universitat d'Oxford (Regne Unit) ha conclòs que l'ús de dexametasona, un fàrmac ja aprovat i de baix cost, redueix la mortalitat fins a un terç en pacients hospitalitzats amb complicacions respiratòries greus de COVID-19 que necessiten ventilació mecànica .









Al març es va llançar l'assaig clínic aleatori 'RECOVERY' per provar una sèrie de tractaments potencials per COVID-19, inclosa la dexametasona en dosis baixes (un tractament amb esteroides). Fins a la data, s'han inscrit més de 11.500 pacients de més de 175 hospitals del Regne Unit. El 8 de juny es va suspendre el reclutament per a la branca de la dexametasona ja que, en opinió del Comitè Directiu de l'assaig, s'havia reclutat suficients pacients per determinar si el fàrmac tenia o no un benefici significatiu.









Es va assignar a l'atzar a un total de 2.104 pacients perquè rebessin dexametasona 6 mg un cop a el dia (ja sigui per via oral o per injecció intravenosa) durant deu dies i es va comparar amb 4321 pacients assignats a l'atzar a l'atenció habitual només. Entre els pacients que van rebre només atenció habitual, la mortalitat als 28 dies va ser major en els que van necessitar ventilació (41%), intermèdia en els pacients que només van necessitar oxigen (25%) i menor entre els que no van necessitar cap intervenció respiratòria ( 13%).





La dexametasona va reduir les morts en un terç en els pacients ventilats i en un cinquè en els altres pacients que van rebre només oxigen. No hi va haver cap benefici entre els pacients que no van necessitar assistència respiratòria. Sobre la base d'aquests resultats, s'evitaria una mort amb el tractament d'uns 8 pacients ventilats o uns 25 pacients que requereixen només oxigen.





"La dexametasona és el primer fàrmac que ha demostrat millorar la supervivència en COVID-19. Aquest és un resultat extremadament benvingut. El benefici de supervivència és clar i gran en aquells pacients que estan prou malalts com per requerir tractament amb oxigen, per la qual que la dexametasona hauria de convertir ara en l'estàndard d'atenció a aquests pacients. la dexametasona és barata, a la prestatgeria, i pot ser usada immediatament per salvar vides a tot el món ", explica un dels investigadors principals de l'assaig, Peter Horby.