Unes 18.334 vides perdudes a les residències

Almenys 18.334 persones grans usuàries de residències d'avis públiques, concertades i privades de tot Espanya han mort en el marc de la pandèmia del coronavirus, segons l'últim recompte fet per l'agència de notícies Europa Press.









D'aquesta manera, les dades recopilades situen a la Comunitat de Madrid com la regió espanyola més afectada, on han mort 5.979 persones de residències sociosanitàries; seguida de Catalunya, amb 4.085 morts; i de Castella i Lleó, amb 2.591. En la banda oposada, les Canàries segueix sent la comunitat amb menor nombre de morts, amb 19 morts.





DADES PER COMUNITATS AUTÒNOMES

A la Comunitat de Madrid, el total de defuncions dels centres de serveis socials de caràcter residencial autoritzats i que presten atenció a la gent gran, persones amb discapacitat i amb malaltia mental des el 8 de març de 2020 fins al 12 de juny puja a 8.111 persones .





Concretament, 1.251 residents van morir confirmats amb prova d'aquesta nova malaltia i altres 4.728 usuaris amb símptomes compatibles. En total, 5.979 persones grans han mort.

Per la seva banda, en relació amb la situació dels centres residencials de Catalunya, la Generalitat ha reportat fins aquest dimarts 16 de juny un total de 4.085 morts en residències de la comunitat.





La Junta de Castella i Lleó registra fins aquest dimarts 2.591 defuncions de persones allotjades en 1.214 residències de gent gran tant públiques com privades i centres públics de discapacitat, dels quals 1.486 corresponen a casos confirmats per COVID-19 i altres 1.105 a morts amb símptomes compatibles amb el virus.





El Govern de Castella-la Manxa, a través de la Direcció General de Salut Pública, ha confirmat aquest dimarts que el nombre de morts en centres sociosanitaris confirmats per COVID-19 puja a 1.298 persones.





Fins al dimecres 10 de juny, 758 han mort i 1.714 s'han recuperat en centres aragonesos. El Govern d'Aragó inclou entre els centres residencials tant als de gent gran, que són la majoria, com als de persones amb discapacitat i fins i tot convents.





Al País Basc, 625 usuaris de residències han mort durant la pandèmia. En concret, fins al 15 de juny, 168 persones han mort amb COVID-19 a Guipúscoa; des de l'inici de la crisi sanitària, s'han comptabilitzat 140 morts de persones usuàries de residències per a gent gran a Àlaba; ia Biscaia, des de l'inici de la pandèmia de coronavirus i fins al tancament del mes de maig, hi ha 285 morts d'usuaris amb COVID-19 i 32 amb sospita.





Els morts en residències a la Comunitat Valenciana són, segons l'últim recompte, 557 persones usuaris de centres de gent gran en el marc de la pandèmia.





Les residències de gent gran d'Extremadura acumulen a 16 de juny 432 morts durant la pandèmia de la COVID-19, dels quals 342 són casos de coronavirus confirmats per PCR i 90 morts sense confirmació d'aquesta malaltia per PCR.





Així mateix, a Navarra, des de l'inici de la pandèmia i fins al 12 de juny, han mort en residències de gent gran amb COVID-19 confirmat 268 persones, a les quals se sumen 164 morts amb símptomes compatibles però sense confirmació. En total, s'han registrat 432 decessos.





A Galícia, el total de persones mortes amb COVID-19 puja a 274 persones vinculades amb centres residencials, de les que 132 van morir dins dels mateixos centres geriàtrics.





Segons dades a 14 de juny, a Astúries havien mort 224 usuaris de residències de majors, tant públiques com privades, durant la pandèmia. En el cas de la Rioja, no hi ha hagut variació respecte a la setmana passada, de manera que les persones mortes són 209.





En relació amb Cantàbria, les dades de l'últim butlletí de residències publicat l'11 de juny apunten a 141 usuaris de residències morts.





A Múrcia, la informació s'actualitza de forma setmanal. L'última dada disponible situa el nombre de morts en 68 usuaris de residències de gent gran.





Pel que fa a la situació a les residències de gent gran a les Illes Balears, les dades de la Conselleria de Salut del Govern balear registrats aquest dimarts reflecteixen 238 residents que han superat la infecció de virus, 21 casos actius i 89 persones mortes.





Finalment, segons les dades del Govern de Canàries, actualment hi ha comptabilitzades 19 morts en centres de gent gran de les illes a causa del coronavirus, 18 d'elles a Tenerife i una a Gran Canària.