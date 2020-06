Les llars d'infants obren sense poder garantir les mesures sanitàries

Les 101 escoles bressol municipals de Barcelona van reobrir ahir amb una demanda de 1.535 nens, 620 educadors i 520 professionals de suport. El primer dia de reincorporació, segons ha informat la directora de l'escola bressol municipal Xiroi, Glòria Camats, ha estat tranquil, tot i que assegura que "és impossible mantenir la distància en aquestes edats".









Al tractar-se d'infants de 0 a 3 anys, és impossible mantenir les mesures de seguretat per evitar la transmissió del Covid-19. La directora de l'escola bressol explica que "es tracta d'una edat en què no hi ha autonomia suficient com per poder mantenir els 2 metres de distància i fer-ho entendre".





A més, no es pot garantir la distància amb els més petits per una qüestió emocional, ja que a la seva curta edat necessiten l'ajuda i l'afecte del professorat per fer les activitats bàsiques: "De vegades cal agafar en braços als nens que només tenen 1 o 2 anys. A més, cal ajudar-los a vestir-se, netejar-se ... ", assenyala la directora del jardí d'infants.





Un gran nombre de famílies ha decidit quedar-se amb els seus fills a casa, de manera que la demanda no ha estat molt elevada. Aquests centres encara no generen la confiança suficient entre la població i molts pares no estan disposats a dur-los a tot i l'avanç en la desescalada.





A causa de l'aforament limitat, els progenitors que treballen presencialment tenen preferència per portar els seus fills a la llar d'infants, sense tenir en compte a altres col·lectius que han quedat totalment desprotegits. "Les famílies vulnerables han quedat en segon pla perquè es prioritza a les famílies que treballaven presencialment", indica Camats.





Les llars d'infants estan realitzant activitats on es fan servir pocs materials, a més de prioritzar els jocs a l'aire lliure i posar especial èmfasi en la desinfecció. No obstant això, gran part dels educadors no s'han sotmès a les proves de Covid-19, de manera que és pràcticament impossible garantir que els nens estaran en un ambient totalment segur. "No ens han fet les proves als mestres, cosa que ens ha afectat molt. Ens posem mascareta FFP2 per protegir també al professorat ", assegura la directora de l'escola bressol de Les Corts.





L'AJUNTAMENT VA DECIDIR ENDARRERIR L'OBERTURA DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

El consistori preveu que al llarg de la setmana es podran anar incorporant més nens a les 365 places lliures que queden, fins arribar a les 1.900 places disponibles. A més, afegeixen que, un cop s'entri en fase 3 i els grups puguin ser de 10 nens, es podran incorporar més menors. La situació, però, és incerta. La directora de l'esmentat centre infantil assegura que els informen amb poca antelació, de manera que no tenen pràcticament temps per organitzar-se adequadament.





Tot i que les escoles bressol de Barcelona ja podien obrir el dilluns de la setmana passada, un cop la ciutat va entrar en fase 2, l'Ajuntament va decidir esperar. El consistori estava pendent de la modificació de el pla d'obertura de centres educatius per part de Departament d'Educació que flexibilitzara les mesures sanitàries. El Procicat va aprovar aquesta modificació el 7 de juny.









Davant d'això l'Ajuntament de Barcelona va decidir obrir les escoles bressol municipals perquè les consideren un servei essencial i també, per la "necessitat social" de prestar aquest servei públic. Amb la modificació aprovada pel Procicat, l'Ajuntament ha reobert els centres en base a les noves condicions, que constaten una gran dificultat a l'hora d'aplicar-les.





L'horari és de dilluns a divendres de 9 a 15 hores i amb servei d'acollida de 8 a 9 hores, i inclouran el servei de menjador. A les places ofertades queden exclosos els nens que presentin símptomes compatibles amb el Covid-19 i els nadons de menys de 12 mesos (segons criteris establerts per la Generalitat), els que siguin positius en coronavirus i els que ho hagin estat en els 14 dies anteriors.





DESESCALA ASIMÈTRICA EN L'OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS A CATALUNYA

Altres territoris a Catalunya ja van prendre la decisió de reobrir les seves llars d'infants municipals, com és el cas de Terrassa, que el dilluns 8 de juny va decidir reactivar l'activitat de tres dels seus centres. Per la seva banda, les escoles d'educació especial de Barcelona poden també poden obrir, però segueixen sense comptar amb un pla específic que faciliti tornar en condicions de seguretat.





Pel que fa a les escoles de primària i secundària també han començat a oferir una atenció educativa presencial. El Departament d'Educació així i recorda que el curs acadèmic finalitzarà el 19 de juny de manera telemàtica. Les recuperacions, en alguns casos, es podran realitzar presencialment.