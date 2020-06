L'Espanyol es deixa dos punts d'or a Getafe

L'Espanyol es va deixar dos punts d'or a Getafe. En la seva desesperada lluita per sortir dels llocs de descens, els d'Abelardo van desaprofitar una gran ocasió per endur-se els tres punts de l'estadi Coliseum.









I això que les coses es van torçar per als visitants quan tot just s'havia disputat el primer quart d'hora de joc. El col·legiat va expulsar Bernardo amb vermella directa per una presumpta agressió a Damián Suárez.





Amb un menys, el quadre blanc i blau, que fins llavors havia dominat amb claredat el joc, es va replegar a l'espera de llançar contraatacs cap a la porteria Soria, que va salvar de manera espectacular les clares ocasions de David López i Wu Lei.





Malgrat la seva inferioritat, l'Espanyol va mantenir millor la posició en el camp, va saber frenar les opcions visitants i es va prodigar prou en atac com per haver-se anat a la mitja part amb avantatge al marcador.





Després del descans, va ser l'equip blanc i blau el qual va mantenir el control del joc, encara que fos el Getafe el que dominava territorialment. Una claríssima ocasió d'Embarba desbaratada per Soria va ser un seriós avís que tot i la inferioritat els visitants no renunciaven a res.





A poc a poc, el cansament va anar fent efecte en els d'Abelardo, que van arribar a la recta final del partit amb les forces justes. Una gran aturada de Diego López en el temps de descompte va evitar que els espanyolistes s'emportessin un seriós disgust al Coliseum i sumar un punt que, encara que pot semblar poca coas, pot ser d'or.





Alineacions:

Getafe: Soria; Damián, Cabaco (Timor, m.81), Chema, Olivera (Ángel, m.64); Nyom (Etebo, m. 45,), Arambarri (Jason, m.91), Maksimovic, Cucurella; Mata i Molina (Kenedy, m.64 ).

Espanyol: Diego López; Pipa, Bernat, Cabrera, Dídac; Embarba (Adrià Pedrosa, m.83 ), David López, Marc Roca, Darder (Víctor Sánchez, m.78); Wu Lei (Óscar Melendo, m.90 ) i Calleri (Ferreyra, m.78).

Àrbitre: Munuera Montero. Targetes grogues: Calleri (3 '), Olivera (11'), Cucurella (62 '), Chema (77'), Diego López (85 '). Targeta vermella: Bernardo (17 ').