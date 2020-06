Mercadona preveu comprar 85.000 tones de cebes d'origen espanyol per a la campanya del 2020, un 6% més que el 2019

L'aposta de Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, pels productes frescos i, concretament, per la fruita i la verdura de proximitat fa que tingui previst comprar aproximadament 85.000 tones de cebes d'origen espanyol per a la campanya del 2020, que va del maig al març aproximadament. Es tracta d'un 6 % més que el 2019, any en què la companyia en va comprar prop de 80.000 tones.













Mercadona collabora durant tot l'any amb 20 proveïdors locals com Tara, Duart Blay, Marchite, Agorreta, Constantino, Corell, Navarro Darder, Cladera, Cebollas Consuay o Allium Zona que tenen camps ubicats a Andalusia, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Galícia, les illes Balears i Canàries, la Comunitat Valenciana, la Regió de Múrcia i Navarra.

COMPROMESOS AMB ELS PRODUCTES D'ORIGEN LOCAL

El 2019 les compres de Mercadona a Espanya van assolir un valor superior als 19.970 milions d'euros. Gràcies als acords comercials amb el sector primari, la companyia collabora amb 9.500 agricultors, 12.000 pescadors i 6.700 ramaders. A més, dona suport a la iniciativa "Fruites i Verdures de temporada" del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).

Així mateix, Mercadona defensa les pràctiques comercials justes i, des de fa anys, està adherida al Codi de Bones Pràctiques Mercantils en la contractació alimentària. Aquest acord voluntari, que suposa un nou pas en la promoció de pràctiques comercials justes, s'emmarca en la Llei de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària i està impulsat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) en collaboració amb diferents associacions de tota la cadena agroalimentària.