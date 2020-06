La Fundació ”la Caixa” donarà suport a projectes de recerca sobre l’impacte social del coronavirus

La Fundació ”la Caixa” ha obert aquest dimecres dues convocatòries destinades a donar suport a noves recerques que analitzin l’impacte social de la crisi del coronavirus. La iniciativa, que disposa d’una dotació total de 180.000 euros, té com a objectiu analitzar temes d’una rellevància especial en el context socioeconòmic actual.













Els resultats es divulgaran des de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”, per aportar coneixement rellevant a decisors de l’Administració pública i professionals del tercer sector, entre d’altres. Fins al 3 de juliol, es poden presentar candidatures per a petites investigacions basades en dades quantitatives i per a la realització d’enquestes. Els grups de recerca que optin a les convocatòries han de dur a terme la seva activitat en universitats, centres especialitzats o entitats privades sense ànim de lucre dedicades a la recerca i amb seu a Espanya. Els treballs s’han de poder portar a terme durant els sis mesos vinents. Les temàtiques que es volen estudiar inclouen els efectes de la pandèmia per COVID-19 sobre la desigualtat social i econòmica, el mercat laboral, els recursos sanitaris i la salut de la població, l’accés a l’educació, el benestar dels ciutadans, l’equilibri polític i social, la comunicació de masses, l’ús de recursos culturals digitals i plataformes de continguts, i el rol de la societat civil i de les organitzacions no governamentals.





Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” és una iniciativa per a l’estudi dels nous fenòmens socials en quatre àrees: inclusió social, educació, ciència i cultura. Es nodreix d’un baròmetre d’indicadors clau sobre temes d’interès social als països membres de la Unió Europea i l’OCDE, a més d’articles, entrevistes i ressenyes signats per experts.