Casado acusa Sánchez de tornar als "brots verds" de Zapatero ignorant les "cues de la fam"

El líder de PP, Pablo Casado, ha acusat aquest dijous a l'Executiu que dirigeix Pedro Sánchez de "repetir els errors" del seu antecessor José Luis Rodríguez Zapatero sobre els "brots verds" al parlar de recuperació quan la situació econòmica és "greu" i hi ha "quatre milions d'aturats" i "cues de la fam", amb famílies que van a recollir una bossa de menjar a les ONG o a les parròquies.









Casado s'ha referit així a les paraules de la vicepresidenta econòmica de Govern central, Nadia Calviño, qui en el Ple de Congrés d'aquest dimecres va assegurar que els indicadors econòmics mostren un "canvi de tendència" en la crisi provocada per la pandèmia de virus Covid- 19 i que "la recuperació ja s'ha iniciat".









Després de reunir-se amb la plataforma Tercer Sector, Casado ha afirmat que el seu partit no comparteix el "optimisme" de la vicepresidenta en relació amb la situació de l'economia i ha recriminat a l'executiu de coalició que estigui "una altra vegada amb els brots verds" com va passar en l'anterior crisi que es va iniciar en 2008.





"No es pot parlar de recuperació quan a Espanya hi ha quatre milions de persones amb un ERTO, hi ha quatre milions d'aturats, hi ha un milió d'autònoms en cessament d'activitat i hi ha cues de la fam, de famílies que van a recollir una bossa de menjar a les ONG o parròquies del seu barri ", ha afirmat.





En aquest sentit, Casado ha advertit a Sánchez que no poden "repetir els errors" del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero amb "falses esperances" i "amb informació que no és veraç", atès que, segons ha recalcat, la situació econòmica és "molt greu".





El president del PP ha subratllat que per aconseguir "mitigar els efectes" d'aquesta crisi provocada pel coronavirus "no valen més batzegades" sinó que cal fer "els deures" i actuar amb "eficàcia en la gestió".





PRORROGAR ELS ERTES FINS FINAL D'ANY

A més, Casado ha demanat de nou que els ERTOs es prorroguin fins a final d'any, ja que, al seu entendre, és la fórmula perquè molts treballadors "no caiguin en la vulnerabilitat social" i tinguin garantida la seva prestació.





"Ahir al Congrés la majoria vam votar a favor d'aquesta extensió però inexplicablement, el PSOE i Podem votar en contra. No volem més improvisacions i més tombs a última hora", ha asseverat.





En aquest sentit, ha assegurat que els treballadors, les empreses i els autònoms han de "planificar" i tenir la "certesa i la seguretat" que "no els faltarà recursos per mantenir les seves famílies".





SUPORT MESURES A SECTOR TURÍSTIC I DE L'AUTOMOCIÓ

Així mateix, Casado ha afirmat que la seva formació dóna suport a les ajudes a l'turisme i al sector perquè el porta demandant des de fa "dos mesos" però ha recriminat al cap de l'Executiu que arribi tard amb els seus plans de suport a aquests dos sectors. Al seu entendre, els polítics han de fer "els deures abans".





Així, ha destacat que el PP porta "dos mesos demanant" a l'Executiu que actuarà per ajudar a al sector turístic i ha afegit que ell mateix ja es va reunir fa dos mesos amb "Exceltur i la taula del turisme". "Dos mesos demanant que fes el que fa avui. Quants llocs de treball s'hagueren evitat destruir i quantes empreses s'haguessin evitat tancar!", Ha exclamat, per afegir que Sánchez "només encerta quan rectifica".





Casado ha reivindica la Llei del Tercer Sector i de l'Voluntariat que el PP va aprovar el 2015 i ha demanat que es desenvolupin i impulsin. A més, ha agraït la tasca de l'Tercer Sector durant la pandèmia perquè, segons ha dit, "ha estat a peu del canó amb els que més ho necessitaven".





Dit això, ha criticat que el Govern hagi rebaixat entorn al 14% la casella de solidaritat en l'IRPF, quan el 20% anava a les entitats d'àmbit estatal. També ha denunciat que la Vicepresidència segona hagi canviat la fórmula per la qual en la casella de l'impost de societats les empreses podien col·laborar amb el Tercer Sector i que, "sorprenentment", aneu a compartir aquests fons amb altres entitats.