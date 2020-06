Cs acusa de racisme a JxCat i ERC i aquests li retreuen la seva actitud "d'extrema dreta"

El diputat de Cs al Parlament David Mejía ha atribuït aquest dijous mostres de racisme a dirigents de JxCat i ERC, davant el que les diputades Saloua Laouaji (JxCat) i Najat Driouech (ERC) li han replicat que racisme és ser còmplice i donar per bones actituds de l ' "extrema dreta".









S'han creuat aquestes crítiques en el ple de Parlament a l'debatre una moció d'ERC contra el racisme i discriminacions --que es votarà a la fi de ple--, davant la qual Cs havia presentat una esmena que no s'ha acceptat per condemnar "per racistes i supremacistes les expressions insultants, ofensives i discriminatoris "de el president de la Generalitat, Quim Torra, en articles abans de ser president.





Mejía ha dit que "no deixa de ser curiós que sigui precisament ERC qui presenti la moció, perquè probablement no hi ha cap altre partit, llevat de JxCat, que tingui un historial més tacat de manifestacions poc adequades", i ha criticat també expressions de l' exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras.





La diputada d'JxCat ha replicat que "racisme és ser còmplice de l'extrema dreta" i ha negat que Torra sigui racista, així com que ho sigui la diputada del seu grup i alcaldessa de Vic (Barcelona), Anna Erra, a qui Mejía també ha criticat per haver demanat dirigir-se en català a qui no sembli parlar-pels seus trets.





Driouech ha afegit: "Quan un no vol reconèixer que és racista o que d'alguna manera dóna per bones segons quines actituds de l'extrema dreta, diu que la resta ho són".





Així mateix, ha condemnat l'actuació dels Mossos d'Esquadra a la detenció d'un jove el 2019 i l'atac a Premià de Mar (Barcelona), així com que l'alcalde, Miquel Àngel Méndez (JxCat-PDeCAT), criminalitzés a les víctimes , segons ella.





La diputada d'el PP Esperanza García ha acusat ERC de tenir "un catàleg de valors mutables segons l'ocasió i segons a qui es dirigeix", i ha advertit que no els sembla responsable acceptar un marc mental en què la policia tortura, les institucions maltracten i els jutges persegueixen, perquè considera que no és cert i que, si es produeixen anomalies, l'Estat de dret actua i protegeix.





PSC, comuns I CUP

Ferran Pedret (PSC-Units) ha expressat el seu suport a el conjunt de la moció promoguda per ERC, però ha avançat que votaran en contra de dos punts --sobre la regularització de persones en situació irregular i el tancament de el Centre d'Internament d'Estrangers ( CIE) -, perquè no s'han acceptat esmenes presentades pel seu grup.





La diputada dels comuns Susanna Segòvia ha condemnat l'actuació de Mossos a la detenció d'un jove el 2019 denunciada per SOS Racisme, i ha lamentat que no s'hagi apartat als agents de tasques de carrer fins que es va conèixer la gravació dels fets : "Han continuat al carrer aquest temps, i no sabem quantes agressions d'aquest tipus poden haver fet".





Des de la CUP, Natàlia Sànchez ha lamentat que "una persona, per ser migrada, pot acabar tancada en un infame CIE per una falta administrativa", i ha acusat la Generalitat i als ajuntaments de no estar fent prou en aquest àmbit, entre els quals ha citat a el de Barcelona i el seu paper davant els manters que venen a la ciutat.