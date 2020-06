El Congrés tomba l'intent de Cs, PP i Vox de trencar la taula diàleg amb Catalunya

El Congrés ha rebutjat aquest dimecres una moció de PP, recolzada per Vox i Ciutadans, que demanava al Govern trencar la taula de diàleg sobre el futur de Catalunya oberta amb l'Executiu que presideix Quim Torra.





Els populars havien elevat aquest debat a Ple d'aquesta setmana tan sols uns dies després que el president Pedro Sánchez assegurés que no té "cap problema" a reprendre aquest fòrum el proper mes de juliol, com li reclama ERC.





De fet, aquest dilluns, el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonés, ha assegurat, en les trobades digitals d'Europa Press, que la taula hauria de tornar a reunir-se abans de l'15 de juliol.





No obstant això, només Vox i Ciutadans s'han posat del costat del PP per acabar amb la taula de negociació bilateral amb Torra, ja que tant PSOE com Unides Podem han rebutjat la ruptura, a l'igual que els seus socis d'investidura, és a dir, ERC, PNB i Bildu.





En total, els partits de dretes s'han quedat en 153 vots, mentre que el Govern ha aconseguit el suport de 185 diputats, molt per sobre de la majoria absoluta de la Cambra.





I REVOCAR EL NOMENAMENT DE LA FISCAL PRIM

A més de suprimir la taula de negociació sobre Catalunya, el PP reclamava posar fi als treballs per reformar el Codi Penal per delicte de sedició i revocar el nomenament de l'exministra de Justícia Dolors Delgado com a fiscal general de l'Estat.





Així mateix, el PP plantejava que el Govern declarés "el seu compromís indestructible amb la democràcia, la Constitució, la Llei i la convivència com a úniques garanties de la seguretat jurídica de tots els espanyols", i que es comprometés a mantenir qualsevol relació amb la Generalitat de Catalunya dins del marc constitucional vigent i les previsions contingudes en l'Estatut d'aquesta comunitat.





Els 'populars' van acceptar incloure al seu text unes esmenes de Vox que demanaven reincorporar al seu lloc de treball a la cessada advocada de l'Estat Carme Tejera, que va defensar la comissió de delicte de malversació comès pels líders independentistes durant el judici del Procés; premiar els policies que van participar en el dispositiu desplegat a Catalunya després de conèixer-se la sentència de Procés; i renunciar a indultar als condemnats per la seva participació en el referèndum il·legal d'1 d'octubre de 2017.