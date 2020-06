Casado acusa Sánchez d'haver fet "la pitjor gestió del món"

L'habitual tensió que s'està vivint al Congrés en els últims temps no sembla que vagi a relaxar-se a curt termini. Des de l'oposició continuen llançant atacs contra el President de Govern, Pedro Sánchez, per la gestió que s'ha fet de la pandèmia i se l'acusa d'ocultar milers de víctimes provocades pel virus.









El líder de PP, Pablo Casado, ha afirmat en la seva intervenció que "ningú dubta a tot el món que la seva gestió ha estat un fracàs, que ha estat la pitjor del món". I ha assenyalat que per culpa d'això a Espanya "tenim les pitjors xifres de morts, de contagiats i d'aturats".





Casado també ha volgut comparar el que ha passat a casa nostra amb el que ha passat en altres països, recordant que "a Itàlia el primer ministre va comparèixer davant un jutge per retre comptes per la seva gestió, a França la Fiscalia actua contra el Govern, a Finlàndia cessen a un responsable per fer una compra fallida de màscares i a Xile cessen a ministre de Sanitat per canviar el còmput de morts".





Les crítiques del líder popular han continuat quan ha assenyalat que des del mateix Govern s'ha atacat a algunes de les institucions democràtiques. "Enfront de tot això, ¿vostè què fa? Doncs critica els jutges, posa com a fiscal a una comissària política, oculta 16.000 víctimes i purga els responsables policials que demanen més mitjans i més màscares".





Després de recordar les propostes del PP per sortir de la crisi, Pablo Casado ha acusant el líder socialista de ser el responsable de la crispació que es viu en el món de la política amb frases com "la crispació que ven la seva propaganda no és més que el ressò del no és no", o "la confrontació que vostè denuncia porta l'empremta del seu cordó sanitari".